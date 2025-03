Il silenzio dei reticenti: Schlein non risponde alle domande sull’Ucraina (video)

Dal Silenzio degli innocenti con Jodie Foster al Silenzio dei reticenti con Elly Schlein. Stavolta non è un thriller ma una commedia grottesca: facendo le debite proporzioni, come l’Esorcista con Linda Blair l’Esorciccio con Franco Franchi e Ciccio Ingrassia. Con Elly a girare ovviamente la versione demenziale. Una parodia di un leader politico, immortalata sui social, attraverso numerosi filmati.

“Oggi non facciamo polemiche ci godiamo questa meravigliosa manifestazione per un’Europa federale. Per l’Europa federale siamo tutti qui”: Elly Schlein si è trincerata dietro una delle sue supercazzole per non rispondere ai giornalisti.

Povera Elly, confusa e in silenzio

La segretaria del Pd, parlando alla manifestazione in piazza del Popolo di sabato, ha brillato per il suo mutismo a chi le chiedeva delle divisioni nel Pd. Dopo il bagno di folla iniziale Schlein ha voluto riattraversare la piazza per salutare i manifestanti. Ma si è ben guardata dal proferire una frase di senso compiuto per esternare la posizione del partito sulla guerra in Ucraina e sulle posizioni del Pd all’interno dell’europarlamento, pressoché spaccato. Insomma, la solita Elly, quella che chiede il “salto quantico”: si spezza, ma non si spiega.

L’inviato delle Jene maltrattato dai gorilla della Schlein

I filmati che circolano in Rete valgono più di ogni commento. C’è ad esempio l’inviato delle Jene spintonato in malo modo dal servizio d’ordine e dai gorilla che circondano Elly è costretto a sbottare: “Manco la Lega fa così”. Un parallelo provocatorio rivolto agli esponenti dem sapendo quanto possa essere urticante per i dem venire paragonati agli esponenti del Carroccio.

C’è chi chiede: come concilia il riarmo con la pace? Un’altra domanda riguarda la valutazione degli esponenti dem che hanno votato in dissenso dalle indicazioni partite dal Nazareno. Segretario, segretaria, le domande si accavallano così come il genere con cui viene appellata la leader dem. Comunque la si chiami la risposta è sempre la stessa. Dalla Schlein il più assoluto silenzio tombale.