Femminicidio nel Pavese, Sabrina Baldini Paleni uccisa dal compagno. Arrestato dopo la fuga. confessa: “L’ho strangolata”

Una lite finita in tragedia

Il corpo senza vita ritrovato dalla figlia Selene. "Tutto il male tornerà a chi ti ha sempre tolto luce", le parole d'addio alla madre

Lambrinia, una piccola frazione di Chignolo nel Pavese, si è svegliata nel dolore e nell’orrore. Un femminicidio ha sconvolto la comunità, l’ennesimo in Italia: Sabrina Baldini Paleni, 56 anni, madre di due figli, è stata trovata morta nella sua abitazione. Il responsabile ha un nome: Franco Pettineo, 52 anni, compagno della vittima, che nella notte ha confessato il crimine.

La scoperta del corpo di Sabrina Baldini Paleni

Era stata la figlia della donna, Selene, a lanciare l’allarme. Non riuscendo a mettersi in contatto con lei, si è recata alla casa di Lambrinia, dove ha fatto la terribile scoperta: il corpo senza vita della madre. Sono stati i carabinieri, entrati con le chiavi fornite dalla ragazza, a constatare il decesso. «Ciao mamma. Sarai sempre nei nostri cuori. Tutto il male tornerà a chi ti ha sempre tolto luce e non ti ha mai permesso di brillare come meritavi», ha scritto su Facebook, un addio straziante che racconta tutto il dolore di una perdita impossibile da accettare, reso ancor più lacerante dal fatto che, da poco, aveva condiviso con la mamma la gioia della sua proposta di matrimonio

La fuga e l’arresto

L’assassino si era dato alla fuga subito dopo il delitto, ma le forze dell’ordine lo hanno rintracciato a Pandino, nel cremonese. Pettineo non ha opposto resistenza: nella notte ha ammesso le sue colpe. Ora si trova in carcere in attesa della convalida del fermo. Sarà il giudice per le indagini preliminari di Cremona, lunedì, a interrogarlo per l’udienza di garanzia, prima che il fascicolo venga trasferito poi alla Procura di Pavia, competente per territorio.

Il femminicidio al culmine di una lite

Secondo le prime ricostruzioni, l’omicidio sarebbe avvenuto al culmine di una lite. I due non risultavano avere una relazione burrascosa, ma qualcosa è esploso nell’ultimo confronto. Il compagno, paradossalmente, era il fratello dell’ex marito di Sabrina, un dettaglio che aggiunge un’ombra sinistra alla vicenda.

Gli esami sul corpo della vittima

Il medico legale ha accertato segni di strangolamento, ma restano da chiarire alcuni elementi: Pettineo ha usato le mani? Oppure ha impiegato una corda o un altro oggetto? Sarà l’autopsia a fornire risposte definitive nei prossimi giorni.

Sabrina Baldini Paleni: un’altra vita spezzata

La scomparsa di Sabrina, che lavorava come operatrice socio-sanitaria in una Rsa di Casalpusterlengo, in provincia di Lodi, lascia un vuoto nella comunità. Una vita dedicata alla cura degli altri, spezzata brutalmente da chi avrebbe dovuto amarla e proteggerla.