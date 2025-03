Dal Pd nuovo vergognoso commento: “Prodi doveva prendere a calcio quella giornalista cretina”

L'aggressione

Ci mancava anche il consigliere comunale dello sperduto paesino dell’Emilia a difendere, con argomenti beceri e violenti, l’aggressione di Romano Prodi alla giornalista di Mediaset. “Una cretina”, è la definizione data a Lavinia Orefici, a cui l’ex premier aveva tirato i capelli. Angelo Dieni, consigliere del Pd al Comune di Valsamoggia, in provincia di Bologna, ha preso le difese dell’ex presidente del Consiglio con argomenti davvero penosi. “Non doveva tirarle i capelli ma doveva darle un calcio ben assestato negli stinchi”.

Un commento notato dal capogruppo di Fratelli d’Italia in Emilia-Romagna Marta Evangelisti che, a nome del suo partito, ha espresso un “profondo sconcerto per le parole inaccettabili” scritte da Dieni. Fratelli d’Italia, con una nota, ha chiesto al Partito Democratico “di prendere immediatamente le distanze da queste affermazioni e di condannarle senza esitazioni”.

Aggressione di Prodi alla giornalista, FdI contro il consigliere del Pd

“Le parole deplorevoli di Dieni dimostrano ancora una volta come la sinistra predichi bene e agisca male, soprattutto quando si sente messa in discussione. Non abituati all’esercizio democratico del confronto e della tolleranza, che conoscono solo a parole, arrivano persino a inneggiare alla violenza quando qualcuno non la pensa come loro. Chiediamo al Partito Democratico di prendere immediatamente le distanze da queste affermazioni e di condannarle senza esitazioni” si legge ancora nella nota diffusa da FdI. “Questa è la violenza ed il rispetto delle donne da parte di alcuni personaggi della sinistra. Queste offese alla giornalista ed incitazioni a fare violenza su una donna, non solo sono gravissime, ma non sono a nostro avviso compatibili con il ruolo che Dieni dovrebbe svolgere di consigliere comunale” ha scritto invece in una nota Stefano Cavedagna, ex consigliere comunale di Bologna e oggi europarlamentare con Fratelli d’Italia.