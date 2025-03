Capelli tirati da Prodi? Fassino fece peggio. “Mi strappò il microfono”, denuncia la giornalista Sardoni (video)

Non si placano le polemiche sulla tirata di capelli fatta da Romano Prodi alla giornalista di Mediaset, anche alla luce delle “non scuse” formulate dal professore bolognese, che si è limitato a dire che il suo gesto non era aggressivo ma “affettuoso”, anche se sbagliato. Non si placano, da destra, anche perché a difesa dell’ex premier molti esponenti della sinistra, perfino le donne del Pd, hanno invocato il tema dell’età, il gesto “del nonno”, ma in pochi ricordano l’ira e la tirata di capelli da parte di nonni così poco capaci di controllarsi. “Resta il fatto che Romano Prodi continua a non dire l’unica parola che servirebbe a chiudere davvero l’increscioso caso della tirata di capelli alla giornalista Mediaset: scusa. Questo episodio, infarcito dalle menzogne che per giorni Prodi ha reiterato, ci porta a guardare al passato e soprattutto a ringraziare per l’ennesima volta quei 101 parlamentari del Partito democratico che si rifiutarono, giustamente, di eleggerlo alla presidenza della Repubblica” dichiara oggi il vicepresidente vicario di Fratelli d’Italia al Senato, Raffaele Speranzon.

Due giorni fa, invece, la giornalista de “La 7”, Alessandra Sardoni, non certo tacciabile di simpatie di destra, aveva svelato un episodio che in pochi ricordavano, una reazione brusca e violenta da parte dell’ex segretario del Pds Piero Fassino, poi coinvolto in altre vicende poco nobili, come il furto di un profumo all’aeroporto. “Anche a me è successo che il politico Fassino mi strappò il microfono tra le mani, sono cose che succedono anche se non dovrebbero”, ha detto l’altra sera la Sardoni ospite di Gramellini.