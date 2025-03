Africa e Ue, Meloni incontra il commissario Síkela. Focus su Piano Mattei e Global Gateway

Palazzo Chigi

Agenda fitta di impegni nazionali e internazionali per la premier Giorgia Meloni. Oggi ha avuto un colloquio con il commissario per i partenariati internazionali dell’Unione Europea, Josef Síkela, in visita in Italia. Al centro dello scambio, si legge in una nota di Palazzo Chigi, “lo sviluppo di collaborazioni ad ampio spettro tra l’Unione europea e le Nazioni del Vicinato meridionale e dell’Africa nonché le sinergie tra il Piano Mattei e la Strategia del Global Gateway dell’Unione Europea”.

Meloni incontro il commissario Ue Síkela

Nel corso del bilaterale a Roma la premier e il commissario europeo “hanno condiviso l’importanza dell’evento organizzato dall’Italia insieme all’Unione europea per gli operatori di settore: ‘Il Piano Mattei per l’Africa e la Strategia Global Gateway dell’Unione Europea: uno sforzo comune con il continente africano’ in programma a Roma il prossimo 27 marzo”. L’evento conferma l’impegno del governo italiano per una nuova strategia di cooperazione con l’Africa che costituisce dall’inizio del mandato Meloni una priorità dell’esecutivo.

Il 27 marzo a Roma convegno sul Piano Mattei e il Global Gateway Ue

L’Italia ha molte ragioni per guardare a Sud, da quelle che derivano dalla prossimità geografica all’ambizione di fungere da anello di raccordo tra i paesi africani e il resto dell’Unione europea. Gli impegni internazionali della premier proseguono venerdì prossimo (alle 15,30) con l’incontro a Palazzo Chigi con il presidente della Repubblica di Polonia, Andrzej Duda. Per la politica interna, invece, sabato 29 marzo, comunica una nota della presidenza del Consiglio, la premier Meloni parteciperà al congresso nazionale di Azione.