Travaglio nei guai per una finta telefonata del “Fatto” al dentista di Nordio. Voleva incastrarlo?

il ministro della Giustizia Nordio che avrebbe deciso la cancellazione del reato di abuso d’ufficio – peraltro sollecitato dai sindaci di tutta Italia e di tutti i colori politici – La storia era già di per sè traballante, fragile:– peraltro sollecitato dai sindaci di tutta Italia e di tutti i colori politici – per aiutare il suo dentista . Fantagiustizia, che “Il Fatto“, il 20 settembre scorso, aveva sparato in prima pagina. Oggi si scopre però che l’unico reato eventuale, sul quale farà luce la magistratura, potrebbe averlo commesso un giornalista del quotidiano di Marco Travaglio. Oggi, sul “Giornale“, si parla di un fascicolo aperto per il reato di “sostituzione di persona” a causa di una telefonata che arrivò allo studio del dentista di Nordio il giorno prima della pubblicazione della notizia, si fa per dire, di Nordio che avrebbe favorito il proprio medico.

La telefonata al dentista di Nordio

Ricostruiamo la faccenda. Il ministro della Giustizia Carlo Nordio ha un dentista di nome Gian Antonio Favero da Padova, in passato condannato per abuso d’ufficio. E grazie all’abolizione del reato da parte del governo Meloni ha potuto chiedere la cancellazione della sentenza. Quanto basta per scatenare le penne velenose del Fatto Quotidiano: “Nordio salva il suo dentista”. Ma poi si scopre che a Travaglio è arrivata una comunicazione di notizia di reato dalla procura di Roma, come racconta oggi Il Giornale in un articolo a firma di Luca Fazzo.

“Il giorno prima della pubblicazione dell’articolo, ovvero il 19 settembre, al centralino riservato del ministero della Giustizia arriva una chiamata da parte dello studio dentistico di Favero a Treviso. La segretaria Elena racconta di aver ricevuto una telefonata da parte di un sedicente appartenente alla segreteria del ministro che chiedeva un appuntamento per una seduta di igiene dentale a dicembre. Elena a quel punto fissa l’appuntamento ma richiama il ministro. ‘La stessa ha riferito che alle ore 14,58 dal numero 0632818*** una persona con voce maschile che si è presentata come membro della segreteria particolare del ministro Nordio ha richiesto un appuntamento per una seduta di igiene dentale per dicembre. La signora ha fissato l’appuntamento per il 20 dicembre 2024. L’interlocutore ha confermato il giorno e l’orario aggiungendo che il ministro sarebbe stato accompagnato da due uomini di scorta’. La segretaria prova a richiamare ma nessuno risponde. E a quel punto scattano gli accertamenti…”, scrive Il Giornale. Il giornalista del “Fatto” potrebbe essersi sostituito alla segreteria del ministro per verificare se il dentista avesse realmente in cura il ministro.

Il ministro presenta una denuncia

“In merito all’articolo pubblicato oggi dal Giornale ‘Nordio e il dentista’ e confermandone contenuto, documentazione e ricostruzione si aggiunge che, inoltre, il dentista Gian Antonio Favero, raggiunto da una falsa telefonata del ministro Nordio, non è mai stato il suo dentista. Il Ministro ha dato l’incarico al suo legale per le azioni di conseguenza”, fa sapere in una nota il ministero sul caso, riportato oggi dal ‘Giornale’, sul fascicolo trasmesso a Roma relativamente al falso assistente che avrebbe chiamato un dentista fingendo di prendere un appuntamento per conto del ministro.