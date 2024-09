Fango su Nordio dal giornale di Travaglio: accuse di favori a un dentista “fantasma”, lui querela

La reazione è veemente e indignata. “Sono esterrefatto dal cumulo di falsità dell’articolo di oggi del Fatto Quotidiano. Non sono mai stato in cura né sono mai stato visitato dal dottor Favero. Ho sempre ignorato le frottole scritte in quel giornale, ma ora mi vedo costretto ad adire le vie legali”. In una nota, il ministro della Giustizia Carlo Nordio, fa riferimento all’articolo pubblicato questa mattina dal Fatto Quotidiano con il titolo ‘Abuso d’ufficio, Nordio salva anche il suo dentista‘ nel quale Favero viene definito “il suo dentista di fiducia da anni” e si scrive che ‘ha una condanna definitiva’ per abuso d’ufficio ‘pronta a sparire’. Per questo viene considerato ‘uno dei migliaia di graziati dalla riforma Nordio’.

Nordio accusato di favori a un dentista che non lo ha mai curato

Un falso, evidentemente. “Classe 1950, docente ordinario di Implantologia, già primario all’ospedale di Padova, Favero ha creato un impero della salute dentale che conta dieci cliniche sparse tra Veneto, Friuli e Londra: il Guardasigilli frequenta quella di Treviso, la sua città, dove si reca regolarmente per le sedute di igiene. Sul curriculum del luminare c’è una vistosa macchia, o meglio c’era: nel 2017 ha patteggiato una pena di un anno di reclusione, divenuta definitiva nel 2018, per aver defraudato il Servizio sanitario nazionale dirottando nei propri studi privati decine di pazienti che visitava in ospedale. Il reato? Abuso d’ufficio, per aver violato la legge, da pubblico ufficiale, allo scopo di procurarsi un ingiusto profitto. Ora che farlo è diventato legale, però, il custode dei denti di Nordio ha diritto alla revoca della sentenza come tutti gli altri pregiudicati (3.623 provvedimenti definitivi solo dal 1997 al 2022)…”. Cosa c’entri Nordio – autore della tano contestata, dal Fatto, riforma della giustizia – con questo dentista “fantasma” che il ministro sostiene di non aver mai visto, resta tutto da chiarire.