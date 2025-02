Nuovo “genio” a sinistra, il presidente colombiano: “La cocaina non fa male, liberalizziamola come il vino”

L’ultima genialata sulla droga arriva da sinistra e dalla Colombia, patria dei narcos di tutto il mondo. La cocaina “non è peggiore del whisky” ed è illegale solo perché proviene dall’America Latina, ha affermato il presidente colombiano Gustavo Petro durante una riunione governativa trasmessa in tv. La Colombia è il più grande produttore ed esportatore di cocaina al mondo, principalmente verso Stati Uniti ed Europa, e combatte da decenni il traffico di droga. Durante una riunione ministeriale di sei ore, trasmessa in diretta per la prima volta in assoluto, il presidente di sinistra ha affermato che “la cocaina è illegale perché è prodotta in America Latina, non perché è peggiore del whisky”. Se qualcuno vuole la pace, il business (del traffico di droga) deve essere smantellato”, ha aggiunto il presidente colombiano. “Si potrebbe smantellare facilmente se si legalizzasse la cocaina nel mondo. Verrebbe venduta come il vino”.