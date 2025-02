“Lollobrigida è il più potente d’Europa”: l’analisi di Politico sui ministri dell’Agricoltura è un altro schiaffo alla sinistra

«Il ministro italiano Francesco Lollobrigida è probabilmente il ministro dell’Agricoltura più potente d’Europa». A dirlo è politico.eu l’edizione europea (con sede a Bruxelles) della testata americana, Politico e che si occupa degli affari politici Unione europea. All’interno di un articolo firmato da Elisa Braun la testata dedica un ampio paragrafo all’agricoltura europea dal titolo “Come arrivare al cuore degli agricoltori”.

L’analisi firmata da Elisa Braun

L’articolo, pubblicato a gennaio ma diventato virale solo nelle ultime ore, della Braun parte dalla premessa che «nessuno in Europa vuole più vedere i trattori per le strade di Bruxelles. Ecco perché la maggior parte delle nostre politiche agricole di quest’anno sono incentrate sulla ben visibile lobby degli agricoltori, che è fortemente corteggiata da più o meno tutti nello spettro politico (anche se in particolare dall’estrema destra)».

“Roma ha gioco facile con i rimpasti in Francia e Germania”

L’articolo della Braun cita la Francia tra i Paesi che esercitano una notevole influenza. «Ma anche l’Italia è da tenere d’occhio. Roma sta intensificando i suoi sforzi per plasmare le politiche dell’UE, mentre un comitato AGRI dominato dall’Italia rafforza la mano di Francesco Lollobrigida, capo dell’azienda agricola italiana (ed ex cognato del primo ministro Giorgia Meloni). Con i rimpasti di governo in Germania e Francia, Lollobrigida è ora probabilmente il ministro dell’agricoltura più potente d’Europa, costruendo coalizioni con l’estrema destra nei Paesi Bassi, in Ungheria e in Slovacchia per scagliarsi contro le etichette di avvertenza sanitaria sugli alcolici, difendere il primato della carne e colpire il nutriscore, il sistema francese di etichettatura a cinque colori sulle confezioni degli alimenti».

Lollobrigida incoronato da Politico

La giornalista di Politico.eu conclude con un invito. «Segnatevi la data: la conclusione delle elezioni della Camera dell’agricoltura francese. Potrebbe essere un momento rivelatore per l’influenza dell’estrema destra nella politica agricola. Il sindacato degli agricoltori di estrema destra Coordination Rurale sfiderà mezzo secolo di controllo territoriale da parte del centrista Fnsea, cavalcando l’onda della frustrazione rurale per trascinare la politica agricola e alimentare ai margini radicali».