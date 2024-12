Politico, la rosicata pazzesca di Conte e Bonelli per Meloni “persona più potente d’Europa”

Potevano cavarsela con un dignitoso silenzio. Invece, a sinistra hanno scelto di dare voce a quella che appare come come una rosicata pazzesca per il riconoscimento della stampa internazionale alla leadership di Giorgia Meloni, culminato nell’articolo di Politico che la identifica come “persona più potente d’Europa”. Da Giuseppe Conte ad Angelo Bonelli, la constatazione degli osservatori esteri sulla credibilità conquistata dal premier a livello globale ha suscitato reazioni nervose, con tanto di delegittimizzazione di quelle stesse voci che erano ascoltate quasi come un oracolo quando invece facevano da megafono agli allarmi sui disastri che avrebbe provocato un governo di destra in Italia.

La rosicata pazzesca di Conte e Bonelli per Meloni “persona più potente d’Europa”

“Non me ne voglia Meloni, oggi staranno festeggiando perché Politico l’ha riconosciuta come più influente in Europa. Capite che corsa al ribasso? Ma cosa ha portato in termini di progettualità, di visione, se non difendere con le unghie e coi denti quello che già spettava all’Italia, cioè un commissario?”, ha detto Conte, nel corso della presentazione a palazzo Theodoli del libro I padroni del mondo, di Alessandro Volpi. “Dovremmo chiedere agli italiani cosa pensano dell’operato della premier. Il punto non è ciò che pensano Politico o The Economist“, ha detto poi Bonelli, sostenendo che “la verità è che gli italiani sono in ginocchio” ed evidentemente dimenticando che gli italiani in questi due anni hanno detto ripetutamente ciò che pensano del governo attraverso il voto, oltre che attraverso i sondaggi che continuano a indicare FdI, il partito del premier, ampiamente primo nel gradimento.

Il riconoscimento di Politico e The Economist

Su una cosa però, almeno Conte, ha ragione: in FdI si festeggia. E non si capisce perché non dovrebbe essere così, non tanto per il riconoscimento di Politico, quanto per i risultati conseguiti dal governo Meloni che lo hanno reso inevitabile. “Il 2024 si sta chiudendo con gli apprezzamenti all’Italia dalla stampa internazionale, con buona pace di chi in Italia e in Europa ha sempre tifato contro il governo Meloni sin dal suo insediamento”, ha detto il capogruppo alla Camera, Galeazzo Bignami, soffermandosi sul fatto che “come sottolineato dal prestigioso settimanale britannico The Economist, l’Italia è tra i protagonisti della ripresa economica globale, mentre secondo Politico.eu il presidente Meloni è la figura più influente in Europa e che ha consentito al Paese di ritrovare alla nazione il suo posto centrale nello scenario globale, confermandosi un modello di successo e un esempio di rinascita”.

Bignami: “Dal centrodestra politiche lungimiranti che hanno portato risultati”

“L’Italia, un tempo considerata simbolo delle difficoltà della zona euro, oggi – ha proseguito Bignami – è un esempio, posizionandosi tra le prime cinque economie più performanti a livello globale, con un calo della disoccupazione di 1,4 punti percentuali solo quest’anno, raggiungendo risultati di punta al Sud. Questo risultato è il frutto delle politiche lungimiranti del centrodestra guidato da Fratelli d’Italia, che hanno rafforzato il mercato del lavoro, garantito maggiore stabilità economica e avviato una gestione responsabile dei conti pubblici”.

Fidanza: “Pietra tombale sul racconto della sinistra, ma non cerchiamo la legittimazione della stampa progressista”

A ricordare che “non siamo mai stati alla ricerca di legittimazione dalla stampa progressista” è stato il capodelegazione di FdI al Parlamento europeo, Carlo Fidanza, spiegando quindi che “cogliamo questo riconoscimento come un nuovo punto di partenza”. “Siamo all’inizio del nuovo mandato europeo in un contesto storico, economico e geopolitico difficilissimo: ed è questo – ha chiarito l’eurodeputato – il momento in cui il contributo di concretezza di Giorgia Meloni e del nostro governo, non a caso il più stabile tra quelli delle grandi nazioni europee, può davvero essere decisivo. Relazioni positive con gli Usa di Trump, costruzione di una pace giusta in Ucraina e in Medio Oriente, maggiore attenzione al Mediterraneo e all’Africa, contrasto globale ai trafficanti di esseri umani, pragmatismo nella transizione green: questa è la nostra agenda e su tutti questi temi il contributo italiano sarà sempre più centrale e decisivo”.

Milani: “Si rassegnino e incassino il colpo”

Poi, certo, c’è anche il fatto evidenziato dallo stesso Fidanza che “il riconoscimento attribuito a Giorgia Meloni da Politico.eu, pur infarcito della abituale stucchevole e infondata narrazione mainstream, è la pietra tombale sul racconto che la sinistra italiana e i Socialisti europei fanno dell’esperienza di governo di FdI e del centrodestra”. Insomma, come sottolineato dal deputato nazionale Massimo Milani, si tratta di un riconoscimento che arriva anche un po’ “alla faccia della sinistra che lamenta un’Italia isolata dall’Europa. Beh – ha concluso Milani – si rassegni ed incassi il colpo”.