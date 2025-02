FdI, “Restare coraggiosi”: al via il tesseramento 2025. Oltre 250mila le adesioni dello scorso anno

“Restare coraggiosi”, è questo il messaggio scelto quest’anno da Fratelli d’Italia per la campagna di tesseramento 2025, che prende il via lunedì 10 febbraio. Un slogan dal forte impatto che è un chiaro manifesto programmatico per il movimento guidato dalla premier Meloni, saldamente in testa nelle preferenze degli italiani malgrado i maldestri tentativi di spallate delle sinistre con l’aiuto delle toghe militanti. I numeri degli iscritti dimostrano l’ottimo stato di salute di FdI che negli ultimi sondaggi si attesta o supera il 30%.

FdI: “Restare coraggiosi”, parte la campagna tesseramento 2025

“Il tesseramento 2024 si è chiuso con oltre 254mila adesioni, ulteriormente in crescita rispetto all’anno precedente, quando i tesserati erano stati 230mila. Una tendenza che testimonia la fiducia in ciò che Fratelli d’Italia sta facendo ogni giorno con un governo coeso e responsabile”. Così, non senza un pizzico di orgoglio, Arianna Meloni, responsabile della segreteria politica e delle adesioni di Fratelli d’Italia.

Il pilota bambino con lo sguardo rivolto al cielo

Molto evocativa l’immagine che campeggia sulla nuova tessera. Sullo sfondo azzurro è rappresentato un pilota bambino con lo sguardo rivolto verso il cielo. “La frase e l’immagine scelte – sottolinea Andrea Moi, responsabile comunicazione di via della Scrofa – rappresentano la promessa di Fratelli d’Italia agli italiani: rimanere una forza coraggiosa, con radici forti ma capace di guardare al futuro”. Una sfida possibile, come dimostra la direzione di FdI in questi due anni alla guida della coalizione di governo. Lo scorso anno la campagna tesseramento era incentrata sul tema del rilancio dell’orgoglio italiano. Sulla tessera, sfondo blu, si stagliava l’immagine di un bimbo che guarda davanti a sé mentre tra le mani stringe un Tricolore che avvolge le sue spalle.