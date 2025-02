Chat rubate, FdI prepara l’azione legale: «Chiara violazione della privacy. Riportate anche frasi mai scritte»

Preoccupazioni per i rapporti con la Lega non ce ne sono, ma resta l’irritazione per la «chiara violazione della privacy». Per questo FdI starebbe preparando una controffensiva legale dopo la pubblicazione da parte del Fatto Quotidiano di alcune vecchie chat interne al partito, diventate anche oggetto di un libro arrivato oggi in commercio. Con l’aggravante, trapela da via della Scrofa, che «non c’è sempre corrispondenza tra i contenuti della nostra chat e quanto riportato del libro». «Non solo vengono omesse nel libro numerose frasi della chat, ma vengono anche riportate frasi mai scritte davvero nella chat di Fratelli d’Italia», sono le parole di una fonte di FdI indicata come «di primo piano» dall’agenzia di stampa Adnkronos, che ha dato notizia della possibile azione legale.

FdI prepara la controffensiva legale

Gli avvocati di via della Scrofa, hanno riferito ancora le fonti di FdI, sarebbero già al lavoro e avrebbero ricevuto mandato dai vertici del partito di studiare possibili ricorsi in sede penale e civile, con tanto di richiesta danni. Non si esclude nemmeno un eventuale reclamo davanti al Garante della privacy.

I rapporti con la Lega? «Siamo tranquilli, frasi che risalgono a quando non eravamo alleati»

Quanto ai rapporti con la Lega, che ai tempi in cui era al governo con Conte è stata oggetto di alcuni commenti in chat, le stesse fonti hanno chiarito di non avere preoccupazioni. «Siamo tranquilli, non c’è una sola frase scorretta nei confronti del Carroccio da quando è iniziata la campagna elettorale del 2022 e la stagione governo. Quelle frasi risalgono a quando non eravamo alleati: c’erano posizioni diverse in Parlamento, era un’altra epoca. Anche le cose che ci dicevamo in pubblico erano diverse».

Matteo Salvini: «Battute scritte in un’altra epoca politica»

Lo stesso Matteo Salvini, in un’intervista al Tempo, ha chiarito che «se qualcuno spera di mettere in difficoltà la maggioranza pubblicando vecchie chat riservate, sbaglia. Certo, anche se non sono eccessivamente permaloso non fa piacere leggere certe cose. Però si tratta di battute scritte in un’altra era politica che, sono certo, non rispecchiano il pensiero attuale degli alleati. Giorgia saprà confermarlo».