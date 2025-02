Almasri, come previsto: ora anche un rifugiato in Francia denuncia il governo. Direttamente alla Cpi

Non più solo a livello nazionale. A quanto pare presentare esposti sul caso Almasri contro i membri del governo italiano sta diventato esercizio internazionale: secondo quanto rivelato da Avvenire, alla Cpi sarebbe arrivata una denuncia in cui sono indicati i nomi del premier Giorgia Meloni e dei ministri Carlo Nordio e Matteo Piantedosi per «ostacolo all’amministrazione della giustizia ai sensi dell’articolo 70 dello Statuto di Roma». A presentarlo «attraverso i suoi legali» sarebbe stato un «rifugiato sudanese» in Francia. Intanto in Italia un altro esposto alla Procura di Roma, con le ipotesi di omissione e favoreggiamento, è stato presentato da una donna ivoriana.

Un rifugiato in Francia denuncia il governo alla Cpi per il caso Almasri

La denuncia presentata dal sudanese in Francia alla Cpi contro il governo italiano sarebbe stata ricevuta dall’Ufficio del Procuratore, che l’ha trasmessa al cancelliere e al presidente del Tribunale internazionale. La firma in calce all’esposto è «di “Front-Lex” una organizzazione internazionale di avvocati per i diritti umani che danni è in prima linea davanti ai tribunali dell’Ue, dell’Onu e dell’Aja». Nelle 23 pagine depositate all’Aja, che Avvenire ha potuto visionare e che sono corredate da numerosi allegati, «tuttavia alcuni dettagli – si legge sul quotidiano – sono imprecisi, come l’indicazione della permanenza del generale libico “in Italia per 12 giorni”». I dodici giorni, infatti, sono quelli che Almasri ha trascorso indisturbato in giro per l’Europa, prima che la Cpi spiccasse il mandato d’arresto quando si stava dirigendo in Italia.

L’ironia di Nordio: «Ormai tutti indagano su tutto». Tajani: «No comment»

«Credo che ormai a questo mondo tutti indagano un po’ su tutto. Noi abbiamo fiducia nella giustizia umana, o meglio, postulo la giustizia divina perché quella umana spesso è fallibile. Accontentiamoci di quella che abbiamo e vediamo come va», ha commentato il ministro della Giustizia, Carlo Nordio, ospite di Un giorno da pecora su Rai Radio1. «No comment sulla Cpi, ho molte riserve sul comportamento della Corte su questa vicenda. Forse bisogna aprire un’inchiesta sulla Corte penale e bisogna avere chiarimenti su come si è confermata», ha detto da Ashdod, in Israele, il ministro degli Esteri, Antonio Tajani, confermando che «l’atto inviato all’Italia era nullo condivido e al 100 per cento l’operato del ministro Nordio».

Gasparri: «Essere disturbati dalla Cpi è una medaglia al merito»

Di «indagini risibili della Corte Penale internazionale sul governo italiano» ha poi parlato il capogruppo di Forza Italia al Senato, Maurizio Gasparri, sottolineando che «vengono da un organismo che nei confronti del noto libico prima applicava un cosiddetto “bollino blu” con pericolosità attenuata poi tardivamente e improvvisamente, per fatti avvenuti molti anni fa, ha trasformato il bollino blu in bollino rosso solo quando è arrivato in Italia. Peraltro, è la stessa Corte che ha come Procuratore Karim Ahmad Khan, che fu avvocato di personaggi ricercati per crimini internazionali. Quindi essere disturbati da questo organismo è una medaglia al merito».

«Avanti un altro»: il “Secolo” facile profeta

Nell’articolo in cui dà conto dell’esposto Avvenire spiega che «l’iscrizione a protocollo dell’istanza e l’invio agli uffici della Corte che hanno emesso il mandato di cattura per il generale Almasri, conferma l’esistenza del fascicolo su cui poi la Procura deciderà in quale modo procedere». Allo stato attuale non vi sarebbero iscrizioni sul registro degli indagati. «La procedura della Corte penale internazionale non è analoga a quella del sistema processuale italiano e i tempi, per approfondire o archiviare, in genere non sono brevi», sottolinea ancora il quotidiano, spiegando che «Meloni, Nordio e Piantedosi sono indicati come “sospettati”» e che secondo l’accusa avrebbero «abusato dei loro poteri esecutivi per disobbedire ai loro obblighi internazionali e nazionali». «Avanti un altro» ha titolato il Secolo d’Italia tre giorni fa, quando un migrante sudanese in Italia, dopo l’avvocato Luigi Li Gotti, aveva presentato un esposto alla procura di Roma contro il governo Meloni. Evidentemente siamo stati facili profeti.