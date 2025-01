Washington, un aereo passeggeri si schianta contro un elicottero militare: nessun superstite

Tragedia a Washington. Un aereo passeggeri American Airlines diretto a Washington da Wichita si è scontrato con un elicottero militare Black Hawk precipitando sul fiume Potomac. La collisione è avvenuta in una delle zone aeree più trafficate e sorvegliate del mondo, a pochi chilometri dalla Casa Bianca, dal Campidoglio e dal Pentagono. A bordo viaggiavano 64 persone (60 passeggeri e 4 membri di equipaggio). Almeno 18 corpi – secondo un primo bilancio riferito dalla Cbs sono stati recuperati senza vita, mentre altre quattro persone sono state tratte in salvo. Per gli altri si teme il peggio.

Usa, scontro tra un aereo passeggeri e un jet militare: almeno 18 morti

L’incidente è avvenuto quando il jet era in fase di atterraggio, intorno alle 21, e, secondo le prime immagini di una telecamera di sorveglianza del vicino Kennedy Center, è diventato una palla di fuoco. L’elicottero era in volo di addestramento. “Non vi è alcuna indicazione di terrorismo» hanno affermano alcuni funzionari dell’Fbi. L’areo passeggeri, American Eagle 5342, era partito praticamente pieno da Wichita, Kansas. Ed era diretto all’aeroporto Ronald Reagan, il più piccolo e il più vicino dei due aeroporti della capitale. Dopo l’incidente è stato chiuso e tutti i voli sono stati dirottati.

Trump: l’incidente era evitabile, è una brutta situazione

Il presidente Donald Trump è stato “pienamente informato su questo terribile incidente”, ha riferito la portavoce della Casa Bianca Karoline Leavitt. “Sono stato informato – ha detto il presidente Usa – del terribile incidente. Sto monitorando la situazione e fornirò dettagli quando emergeranno. Dio benedica i passeggeri”. Poi in una post su Truth ha definito ‘evitabile’ l’incidente. “L’aereo era una su linea di avvicinamento all’aeroporto perfetta e di routine. L’elicottero stava andando diritto verso l’areo per un periodo prolungato. Era notte limpida, le luci dell’areo erano accese. Perché l’elicottero non è andato su o giù, o perché non ha girato. Perché la torre di controllo non ha detto all’elicottero cosa fare invece di chiedergli se vedeva l’aereo. Questa è una brutta situazione che avrebbe dovuto essere evitata”.

L’Fbi esclude l’atto terroristico

Ancora ignote le cause della sciagura: tra le ipotesi, un errore umano o un problema tecnico, ma dirigenti dell’Fbi hanno escluso indicazioni di terrorismo. Particolarmente importanti per capire la dinamica saranno i messaggi scambiati con la torre di controllo. Il volo 5342 era in arrivo al Reagan ad un’altitudine di circa 400 piedi (120 metri) e a una velocità di circa 140 miglia orarie (225 km/h) quando ha subito una rapida perdita di quota sul fiume Potomac, secondo i dati del suo transponder radio. A indagare sulla collisione sarà la National Transportation Safety Board (Ntsb), una agenzia investigativa indipendente del governo americano responsabile delle indagini sugli incidenti dei trasporti civili. Ma se ne occuperanno anche investigatori militari, essendo rimasto coinvolto un elicottero dell’esercito.