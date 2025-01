Voleva unirsi ad Hezbollah ed uccidere ebrei: arrestato un ex militare dell’esercito americano

L’ex militare americano Jack Danaher Molloy, con cittadinanza statuitense e irlandese, è stato arrestato in America con l’accusa di aver appoggiato un’organizzazione terroristica. L’uomo di 24 anni era andato in Siria e in Libano con l’intenzione di combattere per le forze islamiste di Hezbollah: a dare la notizia del suo arresto è stato il dipartimento di Giustizia americano. Tra le incriminazioni del ragazzo, c’è anche quella di aver mentito all’Fbi sul proprio coinvolgimento nel terrorismo internazionale. Nonostante avesse fallito nel tentativo di arruolarsi nei gruppi armati islamisti, il giovane aveva continuato nella sua personale impresa, promuovendo l’odio sui social media nei confronti degli ebrei e scrivendo un messaggio molto chiaro a uno dei suoi familiari. L’arresto dell’ex soldato americano è avvenuto nei primi giorni dello scorso dicembre a Chicago, ma ora il sospettato ha ricevuto il trasferimento a Pittsburgh.

Arrestato un ex militare che voleva unirsi ad Hezbollah: cosa dicono i procuratori

Secondo quanto riportato dai procuratori, Molloy aveva prestato servizio nell’esercito americano per breve tempo, da marzo fino ad aprile del 2019. Nel mese di agosto 2024 partì per il Libano per cercare un contatto con Hezbollah e aderire alla milizia, ma fallì nel tentativo. Lo scorso ottobre tentò nuovamente di procedere all’arruolamento passando per la Siria, ma non riuscì ugualmente a raggiungere il proprio obiettivo. Dopo il ritorno negli Usa alla fine dell’anno continuò a cercare di farsi reclutare dai paramilitari sciiti: a uno dei suoi parenti aveva scritto un messaggio inequivocabile su Whatsapp, confidandogli che il suo “piano principale era quello di unirsi ad Hezbollah ed uccidere ebrei“.