Trump insiste: “Voglio la Groenlandia”. Furiosa lite telefonica con la premier danese: “E’ stato orrendo”

Si sarebbe trasformata in una vera e propria lite la conversazione telefonica avuta la settimana scorsa dalla premier danese, Mette Frederiksen, e il presidente degli Stati Uniti, Donald Trump, che le avrebbe ribadito la sua intenzione di appropriarsi della Groenlandia. Lo hanno riferito funzionari europei al Financial Times. La conversazione, durata 45 minuti, è stata definita dalle fonti “infuocata” e addirittura “orrenda”. Trump si sarebbe posto in modo “aggressivo e polemico“, scrive il quotidiano della City, nonostante l’offerta di Frederiksen di una maggiore cooperazione sulle basi militari e sullo sfruttamento delle risorse minerarie della grande isola artica controllata da Copenaghen. “E’ stato molto risoluto”, ha aggiunto un’altra fonte, “è stata una doccia fredda. Prima era difficile prenderlo sul serio. Ma credo che sia serio, e potenzialmente molto pericoloso”.

Trump e la Groenlandia, un caso aperto

Gli animi del presidente, proseguono le fonti, non si sarebbero placati neanche dinanzi all’offerta di Copenaghen di aumentare il coordinamento sulle basi militari e sullo sfruttamento dei minerali. L’ufficio del primo ministro danese ha da parte sua dichiarato di “non riconoscere l’interpretazione della conversazione fornita da fonti anonime”. La Casa Bianca non ha commentato la chiamata, ma Frederiksen ha affermato che l’isola non è in vendita e resterà territorio danese.