Tricolore, auguri alla nostra bandiera. Meloni: simbolo di una Nazione forte e unita che torna a farsi valere nel mondo

Unità, uguaglianza, identità. Ma anche libertà, speranza, fede e amore: il Tricolore d’Italia simboleggia tutto questo, celebrando le nostre radici e guardando con fiducia al futuro. Pertanto oggi, nel giorno dell’Anniversario del Tricolore, gli auguri di Mattarella e Meloni alla nostra bandiera, raffigurazione del nostro passato, simbolo dei valori di sempre, sottolineano e rilanciano la forza di un emblema intramontabile e irrinunciabile. In queste ore in cui «celebriamo il 228° anniversario dalla proclamazione del Primo Tricolore d’Italia, Bandiera che i Costituenti vollero come simbolo della Repubblica» – ricorda allora il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella, quei colori sono più vividi che mai. E l’orgoglio, la fiducia e lo slancio che evocano, rilanciati e omaggiati dai rappresentanti istituzionali che ne solennizzano storia e valore simbolico.

Anniversario del Tricolore, gli omaggi di Mattarella e Meloni

A partire dalle dichiarazioni arrivate dal Colle, in cui Mattarella sottolinea come «la Bandiera è testimone che, di generazione in generazione, riassume la nostra identità di popolo, nel processo storico che ha portato al raggiungimento dello Stato unitario e, con la Liberazione, ai valori di libertà e democrazia. Di pace e cooperazione, che sono il patrimonio irrinunciabile della nostra società, scolpiti nella nostra Carta Costituzionale», aggiunge il capo dello Stato.

Mattarella: patrimonio irrinunciabile che riassume valori di libertà e democrazia

Concludendo: «Il Tricolore evoca l’orgoglio delle virtù civiche proprie al sentirsi italiani. Esprime al mondo i valori della nostra comunità, della nostra Patria. Ad esso ci rivolgiamo con rispetto e l’emozione di un popolo che si raccoglie e riconosce intorno ad esso. Viva il Tricolore, viva la Repubblica», ha chiosato entusiasticamente il Presidente.

Tricolore, Meloni: un ponte che unisce le nostre radici con il nostro domani

Valori e principi intramontabili, quelli condensati nella nostra bandiera, a cui fanno riferimento anche le parole postate sui social dal Presidente del Consiglio, che a sua volta ha ricordato: «Amore per la Patria, memoria e rispetto per chi ha lottato per la nostra libertà, speranza per un futuro da costruire insieme. Sono tutti valori incarnati dal nostro Tricolore, che celebriamo in particolar modo oggi, in occasione della Giornata Nazionale della Bandiera. Un ponte che unisce storia e futuro, tradizione e innovazione, le nostre radici con il nostro domani. Simbolo di una Nazione forte e unita che sta tornando a farsi valere nel mondo». Concludendo: «Continuiamo insieme a portare alto il nostro vessillo verde, bianco e rosso. Con orgoglio, passione e determinazione. Viva il Tricolore, Viva l’Italia».

La Russa: richiama i valori della nostra identità che ci guidano nel futuro

Radici del passato, ali del futuro, e fonte d’ispirazione: il Tricolore rappresenta e declina tutto questo e anche di più. Un legame con la patria e tra i suoi cittadini, che – ha dichiarato il presidente del Senato Ignazio La Russa – oggi «celebriamo con orgoglio» rendendo omaggio al «simbolo che da 228 anni accompagna la storia della nostra Nazione, unendo gli italiani nei momenti più importanti e ispirandoli nei traguardi comuni. La bandiera non è solo un emblema, ma il richiamo a quei valori di unità, libertà e solidarietà che hanno costruito la nostra identità e che ci guidano nel futuro».

Fontana: il nostro Tricolore simbolo di pace, libertà e democrazia

E sulla celebrazione del significato intrinseco, la storia e tutto ciò che il nostro Tricolore incarna ed evoca, come detto in apertura, si è soffermato anche il presidente della Camera Lorenzo Fontana, che nel suo omaggio ha rilevato: «Nel 228esimo anniversario della proclamazione del Primo Tricolore d’Italia, ricordiamo e sottolineiamo i significati profondi della Bandiera italiana, voluta dai Costituenti quale emblema della Repubblica, e anche simbolo di pace, libertà e democrazia. È questo, oggi più che mai, un messaggio positivo al mondo, di cui il Tricolore è testimone universale. Rappresentando, a livello internazionale, i principi fondamentali della nostra comunità».

Crosetto, il simbolo per eccellenza del nostro Paese compie 228 anni

E se per il ministro Crosetto la nostra Bandiera, simbolo di una comunità nazionale in costante evoluzione, ha voluto rimarcare come «il 7 gennaio 1797 veniva scelto come vessillo della Repubblica Cispadana». E che «oggi il Tricolore, simbolo per eccellenza del nostro Paese, compie 228 anni», celebrando quei «tre colori – il verde, il bianco e il rosso – che rappresentano valori dei quali donne e uomini delle Forze Armate sono tra i più preziosi ambasciatori nel mondo», il titolare del dicastero dell’Istruzione e del Merito, Giuseppe Valditara, su X ha scritto:

Valditara e Frassinetti: emblema di identità e coesione che ha un significato profondo anche per la nostra scuola

«Il Tricolore è un emblema che unisce gli italiani, riflette la nostra storia condivisa e i principi fondamentali della Costituzione. È un simbolo di identità e coesione che ha un significato profondo anche per la nostra #scuola, quale luogo di crescita e formazione». Una visione condivisa dal sottosegretario all’Istruzione e al Merito, Paola Frassinetti, che sulle celebrazioni di oggi e sui significati a cui rimandano, ha aggiunto anche: «Oggi 7 gennaio si celebrano i 228 anni della nostra bandiera Tricolore, simbolo della nostra storia e della nostra identità. È importante che nelle scuole si spieghino i valori del Tricolore, cosi come anche stabilito da una legge mia e della compianta collega Coscia del Pd. Crescere con la consapevolezza della propria identità e del valore della nostra bandiera è importante per le future generazioni».