Travaglio contro Giannini: “Hai paura delle grandi big tech, ma quando stavano con Biden erano amici…” (video)

Perchè in passato nessuno parlava di tecno-democratici? Marco Travaglio da Lilli Gruber ad Otto e Mezzo ha zittito Massimo Giannini su tutta la linea: riguardo alla corte di tecnocrati a fianco di Trump. Un intervento che si presta a poche repliche su Elon Musk, Zuckerberg e le grandi big tech: fino a quando finanziavano i democratici erano tutti amici, ma ora il vento è cambiato. Poi affonda un colpo sulla disunita Europa, che ha ben poco da insegnare, se pensiamo alle elezioni annullate in Romania. “Segnalo – dice Travaglio con il suo aplomb- che la plutocrazia ai piedi di Trump fino all’altro ieri era ai piedi di Biden. Sono gli stessi. Che per opportunismo si sono buttati su Trump. Il primo è stato Musk…”. Salta su Giannini: “Marco, ora è diverso, Musk è ministro!” “Le big tech non sono nate con Trump- ribatte il direttore del Fatto. Sono nate nella culla del mondo democratico. Biden ha iniziato ad attaccarlo quando lui era un sostenitore dei e finanziatore dei democratici. Poi sulle politiche green aveva criticato Trump. Sono gli stessi, adesso fanno paura perché stanno con Trump”, dice chiaro e tondo a un Giannini che scuote la testa, in difficoltà a smentire queste circostanze. Non tardano ad arriivare i commenti. C’è l’ironico: “Giannini potrebbe aprire una chat di avversari di Zuckerberg su Whatsapp e cercare di rovesciarlo da lì…”

Quanto alla post democrazia, sventolata a sinistra come pericolo autoritario dopo le parole di Trump durante l’insediamento, Travaglio irride le preoccupazioni dei presenti in studio – da Caracciolo a Floris-. “Così come il fascismo anche la post democrazia l’abbiamo inventata noi in Europa: in America hanno votato, noi abbiamo annullato le elezioni in Romania perché i cittadinia hanno votato quello sbagliato; stiamo minacciando sanzioni alla Georgia perché non vota come vorremmo noi. Stiamo attenti a dar patenti agli altri quando il problema ce l’abbiamo in casa. La domanda che dovremmo porci è un’altra: come affronta l’Europa il fenomeno Trump? Siamo sicuri che se non ci fosse la Meloni l’Europa sarebbe compatta? Dov’è questa Europa compatta? Sulla guerra in Ucraina si va in ordine sparso. Non c’è bisogno della Meloni per rompere il fronte…”L’Europa non è mai stta così ridicola come ora”.

