Macabra ossessione, a piazzale Loreto il fantoccio di Musk a testa in giù. Firmato Cambiare rotta (video)

“C’è sempre posto a Piazzale Loreto, Elon”, firmato dai collettivi Cambiare rotta. Si sa, c’è un mostro che si aggira per il mondo: Elon Musk. Un demonio meritevole delle peggiore sciagure secondo la vulgata progressista planetaria. Quella della sinistra, politica, giornalistica e militante, per il patron di Tesla, consigliere e guru di Donald Trump, è un’autentica ossessione. Nel giorno delle levate di scudo indignate che da Oltreoceano rimbalzano in Italia per il presunto saluto romano (smentito con ironia dall’interessato, “Francamente avrebbero bisogno di ‘sporchi trucchi’ migliori”) durante il suo intervento sul palco della Capital One Arena di Washington, a Milano c’è chi gli augura di fare la fine di Mussolini e Claretta Petacci.

A Piazzale Loreto spunta il fantoccio di Musk a testa in giù

Così a piazzale Loreto è spuntato un macabro pupazzo che raffigura Musk a testa in giù. Il fantoccio è composto da una tuta bianca riempita da fogli di giornale accartocciati e frammenti di spazzatura e una maschera di cartoncino raffigurante un Musk sorridente. Il ‘capolavoro’ artistico è stato posizionato accanto alla targa di marmo della piazza, sulla quale sono stati attaccati diversi adesivi di Cambiare Rotta. Sono infatti gli infaticabili militanti antifascisti di Cambiare Rotta, in prima fila nelle occupazioni universitarie nel nome della Palestina libera e campioni di aggressioni contro la polizia e guerriglia urbana, a rivendicare il gesto pubblicando su X un video con la scritta “C’è sempre posto a piazzale Loreto“.

L’ossessione della sinistra per il patron di Tesla

Soldatini al seguito di cattivi maestri come Roberto Saviano che oggi ha lanciato al magnate sudafricano un potente anatema: “Che tu sia maledetto”. Dopo gli storici che fanno a gara nell’interpretare la mimica di Musk come un inequivocabile “saluto nazista” arriva l’impiccagione a testa in giù. È la sinistra bellezza, che vede Hitler dappertutto. È la chiave di lettura del Nazareno che non conosce altre armi che la mostrificazione dell’avversario, priva di alternative politiche credibili. Alla rivoluzione di una nuova età dell’oro annunciata con rulli di tamburi dal 47esimo presidente Usa, la sinistra italiana risponde con la stanca litanìa dell’antifascismo militante. Leggere Schlein per credere: “Il saluto romano, per due volte. Il portavoce di Musk in Italia che conferma con un tweet. Senza paura contro questa vergogna. Antifascisti sempre”.