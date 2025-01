Saluto romano? Musk contro la sinistra “che vede tutti Hitler”. E Saviano si fa pubblicità “maledicendolo”

“Francamente avrebbero bisogno di ‘sporchi trucchi’ migliori”. Così Elon Musk ha risposto su X alle polemiche sul saluto con braccio teso, presunto saluto romano, fatto ieri sul palco di un evento nel giorno dell’insediamento di Trump e identificato da molti come un saluto nazista. “Francamente, avrebbero bisogno di migliori trucchi sporchi”, ha scritto su X il ceo Tesla. “L’attacco ‘sono tutti Hitler’ è stancante”, ha aggiunto.

Saluto romano, la risposta di Elon Musk

Il caso è montato ieri su X, complice il gesto compiuto dal magnate durante un intervento ad un evento nella giornata del giuramento di Trump, da ieri 47esimo presidente degli Stati Uniti.

L’elezione di Trump, ha detto Musk, rappresenta “un bivio sulla strada della civiltà umana. Sapete, ci sono elezioni che vanno e vengono. Alcune elezioni sono importanti, altre no. Ma questa, questa era davvero importante. E voglio solo dirvi grazie per averla resa possibile. Grazie”. “Il mio cuore va a voi. È grazie a voi che il futuro della civiltà è assicurato. Grazie a voi. Avremo città sicure, finalmente, città sicure, confini sicuri, spese sensate, cose basilari”, ha aggiunto Musk, battendo quindi la mano destra sul cuore e poi estendendo il braccio. Le foto e i video sono così rimbalzati su X, il social di proprietà di Musk, e la discussione è esplosa.

L’attacco di Roberto Saviano

Non poteva mancare, su Musk, l’anatema di Roberto Saviano. “Che tu sia maledetto Musk”, è la conclusione del messaggio che Roberto Saviano ha dedicato ad Elon Musk pubblicando il video in cui l’imprenditore fa un gesto con il braccio teso che a molti ha inizialmente ricordato un saluto romano o nazista. «La fine di tutto questo sarà violenta, la sua caduta sarà pari a quella di coloro a cui storicamente si richiama con questo gesto. Cadrà Musk per mano di coloro che ora aizza alimentati dalla stessa violenza che pratica», scrive Saviano.

Il «saluto romano» di Elon Musk

E sul presunto saluto romano di Musk, lo scrittore si chiede: «Prima di cadere però quanto orrore ancora? Quanto durerà l’agonia della democrazia? La fine sua e dei suoi scherani italiani è prevedibile, mentre il percorso dei prossimi anni quello invece è in larga parte imprevedibile; lascia intravedere mostruosità politiche che credevamo di aver sepolto per sempre. Che tu sia maledetto Musk». Successivamente al gesto, Stroppa ha precisato che la mossa sarebbe stata un modo usato da Musk per dire «voglio darti il mio cuore», apparsa così rigida è in appropriata perché «è semplicemente Elon, che è autistico, mentre esprime i suoi sentimenti».