Tragedia allo stadio di Novara: tifoso precipita dagli spalti. È gravissimo, in pericolo di vita

Un pomeriggio di sport si è trasformato in tragedia allo stadio Silvio Piola di Novara, dove, al termine della partita di serie C Novara-Pro Patria, un tifoso della squadra ospite è precipitato dalla curva, finendo rovinosamente nel fossato che circonda il terreno di gioco. L’uomo, un quarantenne di cui non sono ancora state rese note le generalità, è attualmente ricoverato in condizioni disperate e resta in pericolo di vita.

Un volo di due metri e gli attimi di panico allo stadio di Novara

L’incidente si è verificato mentre i tifosi della Pro Patria salutavano la propria squadra, nonostante la sconfitta subita. Momenti di terrore, con l’uomo che ha improvvisamente perso l’equilibrio ed è precipitato da un’altezza di circa due metri. La gravità dell’accaduto è stata subito evidente.

L’uomo è stato portato via in codice rosso

Immediati i soccorsi: il personale del 118 ha raggiunto il tifoso a terra per le prime manovre di rianimazione. L’uomo è stato stabilizzato sul posto e successivamente trasportato in codice rosso all’ospedale. Secondo quanto riferito, le sue condizioni sarebbero gravissime.

Conferenza stampa post-partita annullata

Il fossato della curva del Silvio Piola, una peculiarità dello stadio, ha già sollevato in passato polemiche sulla sicurezza, anche se non si ricordano precedenti di questa gravità.La gravità della situazione ha portato all’annullamento della conferenza stampa post-partita, segno del clima di sgomento che ha pervaso tutto l’ambiente calcistico. Anche la dirigenza delle due squadre si è detta scossa per l’accaduto.