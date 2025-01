Sviene a scuola dopo l’ora di pattinaggio: muore un bimbo di 7 anni. Disposta l’autopsia

Una tragedia ha scosso la tranquilla comunità di Villa Ottone, una frazione di Gais, in Val Pusteria, provincia di Bolzano. Un bambino di sette anni, ha perso la vita dopo essere stato colto da un malore improvviso mentre si trovava a scuola. Nonostante i disperati tentativi di rianimazione all’ospedale di Brunico, per il piccolo non c’è stato nulla da fare.

Il bambino lamenta giramenti di testa e cade a terra

La giornata, iniziata come tante altre, si è trasformata in un incubo. Durante un’ora di pattinaggio sul ghiaccio insieme ai compagni di classe, un’attività che la scuola propone come parte del programma di educazione fisica, il bambino avrebbe cominciato a lamentare giramenti di testa, fino a collassare. Gli insegnanti, resisi immediatamente conto della gravità della situazione, hanno allertato i soccorsi. Il piccolo è stato trasportato d’urgenza all’ospedale più vicino, dove i medici hanno lottato per strapparlo alla morte, purtroppo senza successo.

Dopo la morte, si cercano risposte

Le cause del decesso rimangono al momento avvolte nel mistero. Sarà l’autopsia, disposta dalla magistratura, a fare chiarezza. Al momento, non è noto se il bimbo di origine marocchine avesse patologie pregresse che possano aver contribuito a questo esito drammatico.

Il cordoglio delle istituzioni

Il ministro dell’Istruzione e del Merito, Giuseppe Valditara, ha espresso il suo dolore per l’accaduto. «Il mio pensiero si rivolge anzitutto alla famiglia. Ai suoi genitori vanno le mie più sentite condoglianze», le parole del ministro.

La comunità scolastica, ancora sotto shock, si stringe attorno ai familiari del piccolo. Anche le autorità locali hanno fatto sapere di essere vicine ai familiari in questo momento di sofferenza indescrivibile.