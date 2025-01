Violenza sulle donne, promessa mantenuta, Valditara firma l’intesa con Gino Cecchettin: c’è tanto da fare

Promessa mantenuta: il ministro dell’Istruzione e del Merito Giuseppe Valditara, e Gino Cecchettin, hanno firmato il protocollo d’intesa tra il Mim e Fondazione Giulia Cecchettin. «Le Parti – si legge nel documento – nel quadro delle rispettive competenze, e nel rispetto dei principi di autonomia scolastica e delle scelte delle singole istituzioni scolastiche, intendono avviare una collaborazione volta alla definizione di progettualità per supportare le studentesse e studenti delle scuole di ogni ordine e grado».

Violenza contro le donne: Valditara e Gino Cecchettin firmano il protocollo d’intesa

Tutto chiaramente mirato ad «affermare la cultura del rispetto verso ogni persona e, in particolare, del rispetto verso le donne. Ad affrontare e superare le criticità nelle relazioni di genere, sia nel contesto scolastico che in quello esterno. A contrastare ogni forma di violenza di genere, in particolare quella maschile sulle donne». Oltre che «a valorizzare relazioni paritarie e promuovere la capacità di gestire i conflitti in modo costruttivo e nonviolento, e a trasmettere il valore del rispetto per ogni essere umano, della vita, della libertà e dell’autodeterminazione».

Nel documento iniziative concrete per prevenire e combattere il fenomeno a cominciare dalle scuole

Dunque, nell’ambito dell’insegnamento dell’educazione civica, saranno realizzate «attività di sensibilizzazione rivolte a studentesse e studenti delle scuole di ogni ordine e grado sul tema degli stereotipi di genere. Delle discriminazioni e delle offese alla dignità delle donne. E della gestione non violenta dei conflitti». Inoltre, le parti si impegnano «a promuovere, innanzitutto all’interno dell’attuazione delle linee guida per l’insegnamento dell’educazione civica, percorsi formativi e metodologie didattiche innovative, anche student’s voice based, rivolte al corpo studentesco. Nonché corsi di formazione su scala nazionale rivolti al personale docente delle scuole di ogni ordine e grado. Anche avvalendosi della collaborazione con organismi ed enti di ricerca (es. le Università, Indire). Organizzazioni e reti nazionali con comprovata esperienza nell’educazione al rispetto delle differenze. Alla cultura della non-violenza. E per il contrasto agli stereotipi».

Oltre che mirate a «diffondere, presso le scuole, esempi di buone pratiche anche attraverso il ricorso al “peer tutoring” e alla “peer education“». Nonché interessate «alle testimonianze di giovani che hanno affrontato in modo corretto e positivo situazioni relazionali complesse. A promuovere e organizzare gruppi di lavoro/discussione tra studentesse e studenti, con il coinvolgimento di docenti, e l’eventuale supporto di organismi scientifici o professionali, dedicati al confronto e alla riflessione».

Valditara: «Mantenuto l’impegno preso con Gino Cecchettin»

«Abbiamo mantenuto l’impegno preso. Oggi abbiamo firmato il protocollo tra la Fondazione Giulia Cecchettin e il ministero dell’Istruzione e del Merito. Un protocollo per affermare la cultura del rispetto nei confronti delle donne. Abbiamo lavorato anche durante le vacanze di Natale, neanche un mese per arrivare a stipulare un accordo che sarà particolarmente importante per arricchire sempre di più le linee guida sull’educazione civica improntate, fra l’altro, al rispetto verso la donna. Alla valorizzazione della figura femminile. E al contrasto contro ogni violenza», ha tenuto a sottolineare il ministro Valditara in occasione della firma del protocollo tra Mim e Fondazione Giulia Cecchettin.

Valditara: «Bandire i femminicidi dalla nostra cultura e società»

«Dobbiamo essere consapevoli – ha quindi aggiunto a stretto giro il titolare del dicastero di Viale Trastevere – che femminicidio, violenza, discriminazione nei confronti delle donne debbano essere bandite dalla nostra cultura e società. Ed è per questo che credo molto nell’importanza di questa collaborazione», ha aggiunto il ministro.

Cecchettin: «Il protocollo è l’inizio di un percorso. Ci sarà tanto da lavorare»

Da parte sua, invece, il papà di Giulia Cecchettin, ha tenuto a ringraziare il ministro «per aver dato seguito alla promessa di firmare questo protocollo, che è un passo importante per poter iniziare un percorso di sensibilizzazione e formazione delle nuove generazioni verso una cultura del rispetto e relazioni sane, cercando di affrancarsi a quelli che sono gli stereotipi di genere, alla violenza di genere e verso una società più inclusiva verso tutte le persone». Non mancando di puntualizzare che, quello che si apre ufficialmente oggi, è «un percorso che inizia ora». Ma «ci sarà tanto da lavorare. Come Fondazione Giulia Cecchettin noi siamo inclusivi, quindi cerchiamo collaborazioni anche con altri enti e fondazioni. Perché solo unendo le forze riusciremo ad ottenere risultati più concreti», ha ribadito Gino Cecchettin.

Valditara, «Condivido l’appello di Gino Cecchettin: deve partire una vera rivoluzione culturale»

Parole a cui ha aggiunto un ultimo commento il ministro Valditara, che ha concluso: «Condivido pienamente l’appello di Gino Cecchettin: questa deve essere una vera e propria rivoluzione culturale, che deve coinvolgere tante realtà. Quindi, ben volentieri il ministero accoglierà il contributo e la disponibilità di associazioni, enti, e tutte le realtà che vogliono combattere con noi questa importante battaglia di civiltà».