SpaceX, la sinistra insegue ancora le fake. Foti: «Il nostro unico interesse è garantire il servizio»

Incuranti della chiara smentita di Palazzo Chigi, i partiti di opposizione hanno continuato a cavalcare la “balla spaziale” di un fantomatico accordo da un miliardo e mezzo tra governo e SpaceX per la fornitura di sistemi avanzati di sicurezza nelle telecomunicazioni, attraverso Starlink. «Meloni riferisca in Parlamento» è stato ancora oggi il refrain di giornata, sebbene non vi sia nulla su cui riferire. Il tema sarà anche al centro del question time di mercoledì alla Camera, dove il leader di Avs Nicola Fratoianni ha presentato un’interrogazione.

La sinistra cavalca ancora le fake su SpaceX

L’appiglio per questa ennesima giornata di polemiche sul nulla è stato un post su X in cui Matteo Salvini ha indicato «un potenziale accordo» con SpaceX come «un’opportunità» e non come «una minaccia», auspicando che il governo possa andare in quella direzione «perché fornire servizi migliori ai cittadini è un dovere». Sarebbe «fantastico», ha commentato Musk, pronosticando che altri Paesi in Europa finirebbero per usarlo. Tanto è bastato per far sostenere a Elly Schlein che «Salvini smentisce Meloni».

L’opposizione manca di nuovo il punto: l’interesse nazionale

Ora, considerato che quella di Salvini era una considerazione e che Palazzo Chigi, smentendo l’esistenza di un contratto, ha comunque chiarito che «le interlocuzioni con SpaceX rientrano nei normali approfondimenti che gli apparati dello Stato hanno con le società, in questo caso con quelle che si occupano di connessioni protette per le esigenze di comunicazione di dati crittografati», non si capisce bene come il vicepremier avrebbe smentito il premier. Ma il punto della fuffa dell’opposizione, in fin dei conti, non è neanche questo. È, piuttosto, la capacità di fallire sempre, inseguendo la propaganda, il focus della discussione, che è quello della necessità per il Paese di dotarsi di sistemi in grado di garantire servizi e sicurezza, nell’ambito del quale si sviluppano quelle «interlocuzioni» che riguardano anche SpaceX.

Foti: «L’importante è garantire il servizio, nei prossimi mesi faremo il punto»

A riportare il ragionamento sul punto, che poi era anche il cuore del post di Salvini, è stato in queste ore il ministro per il Pnrr, Tommaso Foti. «L’interesse per il Paese è che i buchi neri, le zone senza connessione in Italia spariscano», ha sottolineato Foti, ospite di SkyTg24, spiegando anche che «nei prossimi due mesi faremo il punto» sulla banda larga. «Poi – ha chiarito – si faranno ipotesi più fondate. È importante garantire un servizio, è importante attuarlo con le forze messe in campo, delittuoso – ha sottolineato il ministro – è dire non forniamo il servizio».

La scelta sui fondi del Pnrr

Quanto al Pnrr, Foti ha spiegato che «dei 60 miliardi spesi oltre il 50 per cento» fa parte di quelli ottenuti «a fondo perduto». «È stata fatta una scelta di campo», ovvero «che si spendano i soldi che non devono essere rimborsati, poi ci preoccuperemo delle risorse che saranno oggetto di rimborso».