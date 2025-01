Palazzo Chigi azzera le polemiche: mai chiuso accordi con SpaceX per Starlink

«La Presidenza del Consiglio smentisce che siano stati firmati contratti o siano stati conclusi accordi tra il Governo italiano e la società SpaceX per l’uso del sistema di comunicazioni satellitari Starlink. Le interlocuzioni con SpaceX rientrano nei normali approfondimenti che gli apparati dello Stato hanno con le società, in questo caso con quelle che si occupano di connessioni protette per le esigenze di comunicazione di dati crittografati. La stessa Presidenza del Consiglio smentisce ancora più categoricamente, considerandola semplicemente ridicola, la notizia che il tema di SpaceX sia stato trattato durante l’incontro con il Presidente eletto degli Stati Uniti, Donald Trump». Lo si legge in una nota di Palazzo Chigi.

Che cos’è Starlink

Starlink è la più grande costellazione di satelliti al mondo. Si tratta della soluzione del miliardario Elon Musk per fornire una connessione internet satellitare ovunque, il cosiddetto internet everywhere. Le areee provinciali e rurali, ancora oggi, presentano delle connettività di bassa qualità. Il programma Starlink (sviluppato dall’azienda spaziale SpaceX) prevede di popolare l’orbita bassa terrestre con una cosiddetta megacostellazione di circa 12.000 satelliti che porterebbero internet a bassa latenza ovunque nel mondo, anche nei luoghi non raggiunti da una connettività di qualità.

L’impiego strategico anche in scenari militari

L’impiego di Starlink in scenari diversi da quelli convenzionali è emerso durante il conflitto russo-ucraino. Il Governo di Kiev per far fronte a problemi di comunicazione ha infatti siglato un accordo con l’azienda inizialmente per servizi standard e poi in un secondo momento per attività militari. Nello specifico per le comunicazioni dei sistemi di artiglieria hanno iniziato a usare Starlink. In questo modo gli osservatori sul campo possono condividere dati velocemente alle stazioni di tiro più idonee, per altro senza rischiare l’abbagliamento da jammer radio. In questi mesi le connessioni Starlink sono state citate spesso nelle cronache dai teatri di guerra, come per esempio dal Sudan in piena guerra civile, dove vengono utilizzate da organizzazioni di soccorso e civili, ma anche dalle truppe in guerra, e quindi “spegnere” Starlink o distruggere le antenne diventa una tattica militare.