Sondaggio Euromedia: Fratelli d’Italia vola al 31,5%, in calo i 5Stelle, crolla il campo largo

Vento in poppa per Fratelli d’Italia che cresce ulteriormente nel consenso degli italiani. Se si votasse oggi il partito della presidente del Consiglio otterrebbe il 31,5% dei voti. Stabile il Pd che si conferma secondo partito, in calo il movimento 5Stelle che scende al 10%. È quanto emerge dal sondaggio Euromedia Research di oggi per Porta a Porta sulle intenzioni di voto degli italiani effettuato dopo la conferenza stampa della premier Giorgia Meloni. Numeri che confermano l’ottimo stato di salute del governo e la ‘gratitudine’ degli italiani per gli ultimi risultati ottenuti dalla presidente del Consiglio e dell’esecutivo, ultimo in ordine di tempo la liberazione di Cecilia Sala.

Sondaggio Euromedia dopo la conferenza di Meloni, FdI vola al 31,5%

Nel dettaglio Fratelli d’Italia guadagna lo 1,5% rispetto all’ultima rilevazione dello scorso 10 dicembre e si attesta al 31,5 %, seguito dal Pd al 24,3%, che sale appena dello 0,3 %. Male per il partito di Giuseppe Conte che perde l’1,4 % e scende al 10%. Forza Italia è al 9,2% e sale dello 0,1%, mentre la Lega resta stabile all’9%. Alleanza Verdi e sinistra al 5,3% (+0,1%), Azione resta al 2,6%, mentre +Europa è al 2% e perde lo 0,3%. Quasi in via di scomparsa Italia Viva di Renzi che si attesta all’1,9 % scendendo allo 0,6% mentre Noi moderati è allo 0,6% sale dello 0,1% .

Il centrodestra cresce al 50,3%

In generale la coalizione del centrodestra sale dell’1,7% e va al 50,3% mentre il centrosinistra al 31,6% guadagna lo 0,1%. L’eventuale campo largo, invece, perde l’1,9% e si attesta al 43,5%. Un eventuale campo larghissimo comprensivo di Azione, invece, si attesterebbe al 46,1% perdendo l’1,9% rispetto allo scorso 10 dicembre 2024. Ancora in crescita il numero degli astenuti-indecisi che si attestano al 50,8% contro il 50,5% della scorsa rilevazione.