Auto contro albero, 4 giovani morti a Taranto: il triste primato della Puglia negli incidenti stradali

Festeggiavano un compleanno

Quattro giovani sono morti in uno schianto stradale, in Puglia, proseguendo una lunga scia di incidenti avvenuti in queste ultime ore nella Regione. Nella notte sulla provinciale tra Faggiano e Lizzano, in provincia di Taranto. È accaduto intorno alle 2.30. L’auto a bordo della quale viaggiavano è uscita fuori strada. Ci sono anche due ragazze minorenni. Sul posto sono intervenuti carabinieri, polizia stradale, i vigili del fuoco e il servizio di emergenza 118.

Chi sono le vittime del tragico schianto di Taranto

Sono un operaio di 22 anni di Torricella, Giorgio Massaro, che era alla guida dell’auto, e tre studenti, Paolo Marangi, di 19, di Sava, Giorgia Narducci, di 16 anni, di Torricella, e Anita Di Coste, 16enne, di Manduria, le vittime dell’incidente stradale avvenuto la notte scorsa sulla strada provinciale 110 che collega Lizzano a Faggiano, nel Tarantino. Tornavano da un locale di Taranto dopo aver festeggiato il compleanno di Marangi, nato il 6 aprile. Erano a bordo di una Fiat Idea che all’uscita da una curva è finita fuori strada, ribaltandosi e finendo contro un albero. Sul luogo si sono svolti gli accertamenti dei carabinieri di Manduria e Lizzano.

Ad Andria morte madre e figlia incinta

È il secondo dei tragici incidenti stradali nell’arco di poche ore in Puglia. Venerdì 4 aprile, sulla strada provinciale che collega Andria e Bisceglie, all’altezza di Trani c’erano state due vittime nello scontro tra due auto, una Lancia Y e una Mazda: si tratta di due donne, madre e figlia, quest’ultima al settimo mese di gravidanza. Secondo quanto riportato