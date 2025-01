Solito show anti-Meloni di Formigli, tristezza infinita per il racconto del minestrone di Prodi (video)

Solita puntatona anti-Meloni, quella di ieri sera di “Piazza Pulita“, con un’infilata di reportage sulla destra fascista e dintorni, dall’avvento di Trump alla Casa Bianca al ruolo minaccioso di Elon Musk, all’internazionale nera che avanza, al caso Ramy di Milano, al solito polpettone di Giovanni Floris su come fare politica e giornalista nel modo giusto, come da sua “lectio magistralis“, fino all’ospitata del solito Romano Prodi, con tanto di libro, anch’esso pedagogico, su come si governa bene (senza la destra, ovviamente). In mezzo, un’intervista all’ex ministro Sangiuliano, nella speranza, vana, che ne uscisse un titoletto gossip sulla Boccia o velenoso sul governo Meloni.

Prodi, Meloni e il minestrone

Il professor Prodi, però, ha fatto la parte del leone: è riuscito nell’intento di accusare Giorgia Meloni di averlo insultato, commentando uno spezzone di un intervento della premier ad Atreju nel quale lei replicava alle accuse di Prodi di essere “obbediente” agli Stati Uniti. “Stavo facendo il minestrone, l’ho sentita urlare il mio nome. Sono 15 anni che non faccio politica e questa si scaglia con degli improperi del tutto fuori luogo. Perché deve prendersela con uno che dice soltanto le proprie opinioni?”. Tristezza infinita, il pensiero è volato a Glovo e Deliveroo: un bigliettino col numero di telefono nella cassetta delle lettere, no?