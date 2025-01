Salvini contrattacca: “Sabotaggi ai treni per sabotare me. Gravi gli incitamenti di Landini alla rivolta”

“Temo per le parole di chi, come Maurizio Landini, ha invitato alla rivolta sociale. E sono preoccupato per alcuni segnali raccolti dal gruppo Fs che teme operazioni di sabotaggio per destabilizzare il gruppo e il governo, a partire dal sottoscritto”. Matteo Salvini passa all’attacco e sul tema delle Ferrovie e del nuovo progetto del Ponte sullo stretto di Messina, durante un’intervista ad Affari italiani, si dice preoccupato per il modo in cui il segretario della Cgil, Maurizio Landini, ha chiamato a raccolta le persone nelle piazze attraverso l’utilizzo dei termini “rivolta sociale”. Ma Salvini ha analizzato l’insediamento di Donald Trump alla Casa Bianca, specificando che la sua seconda ascesa farà del bene all’America. Per il leader della Lega, nonché vicepremier, i buoni rapporti che intercorrono nel governo facilitano la risoluzione delle problematiche e degli ostacoli nei rapporti tra Italia e Usa.

La conversazione si è poi spostata anche sulla recente assoluzione dopo il caso Open arms, in cui il titolare del dicastero ha sottolineato di essere fiero del proprio ruolo e riconoscendo il merito del lavoro svolto fino a questo momento al ministro dell’Interno, Matteo Piantedosi. Tra i temi affrontati figurano anche i futuri viaggi del ministro Salvini all’estero, per far conoscere la produzione del made in Italy anche all’estero.

Salvini, i treni e Landini: “Temo per chi invita alla rivolta sociale”

Il ministro delle infrastrutture e dei Trasporti, ha auspicato anche ad una presa di coscienza delle opposte fazioni, chiedendo che “a sinistra abbassino i toni: il linciaggio dell’avversario politico è un vizio che non riescono a togliersi, nemmeno dopo l’uscita di scena di un amico e di un gigante come Silvio Berlusconi – ha proseguito il titolare del dicastero – che troppe volte era stato infangato in modo vergognoso”.

A proposito dei trasporti, Salvini ha riportato alcuni dati relativi alla costruzione del Ponte sullo stretto di Messina: “120.000 nuovi posti di lavoro, tonnellate di CO2 in meno nell’aria, poi velocità, più sicurezza, meno tempo perso e meno inquinamento – ha precisato – sono in corso approfondimenti per rispondere a tutte le richieste di natura ambientale”. “Parliamo di interrogativi e procedimenti squisitamente burocratici – ha garantito il vicepremier – per esempio siamo chiamati a spiegare perché l’ombra del ponte non causerà problemi”. “Avremmo potuto forzare i tempi ma abbiamo scelto di essere cauti”, ha poi concluso.

Il segretario della Lega ha inoltre ricordato che “gli investimenti di rete ferroviaria italiana sono di oltre 10 miliardi di euro nel 2024, un risultato che supera la previsione di budget di 9 miliardi” e che l’esecutivo ha moltiplicato “gli sforzi anche per le manutenzioni. Stiamo recuperando decenni di disattenzioni”. In merito allo sviluppo nel settore dei trasporti, Salvini ha poi rammentato la presenza di “1.200 cantieri attivi, record non tanto per quantità ma per complessità”, aggiungendo che fossero “983 nel 2020, 1.001 nel 2021, 1.016 nel 2022 e 1.000 nel 2023”.

I rapporti positivi con il governo, l’appoggio a Trump

“Stiamo lavorando bene e andremo avanti fino alla scadenza naturale della legislatura. Con gli alleati, a partire da Giorgia Meloni e Antonio Tajani. C’è anche un rapporto personale che facilita la soluzione ai problemi – ha assicurato Salvini – per quel che mi riguarda, nei prossimi mesi dovremo raccogliere i frutti di quanto abbiamo seminato: penso alle Olimpiadi Milano Cortina, ai primi lavori del Ponte sullo Stretto, ai benefici effetti di codice della strada, codice degli appalti, salva casa”. Sul decreto salva casa ha aggiunto ulteriori informazioni: “Sarà una rivoluzione attesa da anni e positiva, una semplificazione che cambierà la vita a tante persone” mentre sul piano partitico ha affermato che “come Lega, puntiamo a migliorare la riforma delle pensioni, a estendere la flat tax, a concretizzare l’autonomia”.

“Trump fa gli interessi degli americani e fa benissimo – ha sostenuto Salvini – Il problema non sono gli Usa, ma è l’Europa: confido che a Bruxelles si accorgano che è necessario difendere famiglie e lavoro europei”. Quanto alle politiche “verdi”, il titolare del dicastero italiano ha confermato che “a partire dal settore automotive: gli estremismi green favoriscono la Cina e non aiutano il miglioramento climatico. Portano solo problemi alla nostra economia”.

“A breve ho in programma una serie di impegni all’estero, a partire da Israele e dalla Cina”, ha affermato il capo della Lega, anticipando di voler andare anche in Giappone e negli Usa prossimamente. “L’obiettivo è far conoscere quanto di buono e innovativo stiamo facendo sul fronte infrastrutturale in Italia. Siamo un Paese meraviglioso di cui andare orgogliosi”, ha poi spiegato il ministro delle infrastrutture e dei Trasporti.