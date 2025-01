Treni, a Roma e Arezzo l’ombra di altri sabotaggi. Salvini: «Sconcertante. Riferirò in Aula»

L’ombra di altri tentativi di sabotaggio si allunga nuovamente sulla rete ferroviaria italiana. Le ultime notizie al riguardo arrivano a Valdarno Aretino, dove il cancello che conduce a un’area di proprietà di Rfi è stato trovato sfondato. Ieri era stata la volta di Roma, dove alla stazione Aurelia è stato trovato forzato l’ingresso del locale che ospita la centralina elettrica dei treni. Venerdì dal Veneto è arrivata la notizia del ritrovamento di una catena da bici sui binari nei pressi della stazione di Montagnana che, se non intercettata, avrebbe potuto creare gravi danni dalla circolazione. Si tratta di episodi che giudicati «sconcertanti» dal ministro dei Trasporti Matteo Salvini, pronto a riferire con urgenza in Parlamento, e che si aggiungono agli altri sospetti sabotaggi ai treni avvenuti negli ultimi tempi e al centro di un esposto presentato dal Gruppo Fs la scorsa settimana.

Il cancello sfondato a Valdarno Aretino

A dare notizia dell’ultimo episodio avvenuto in Toscana è La Nazione, specificando che la scoperta risale a qualche giorno fa. Il cancello che è stato manomesso a Valdarno Aretino conduce a un’area di Rfi al cui interno sono anche contenute apparecchiature legate al transito dei treni. Secondo quanto emerso alle indagini portate avanti dalla Digos, riferisce l’edizione aretina del quotidiano, lo sfondamento del cancello non avrebbe portato né danni alle strumentazioni né disagi alla circolazione dei treni, ma gli inquirenti mantengono sull’episodio il massimo riserbo.

A Roma preso di mira il locale che ospita la centralina elettrica della stazione Aurelia

Per quanto riguarda quanto avvenuto alla stazione Roma Aurelia, di cui ha dato conto l’agenzia di stampa Adnkronos, il tentativo di accedere al locale che ospita la centralina elettrica e diversi macchinari non è andato a buon fine: sono stati divelti alcuni paletti della recinzione e sono stati rotti alcuni allarmi volumetrici, ma i malfattori non sono riusciti a sfondare la porta blindata. Sul posto sono stati rinvenuti martelli e cacciaviti. L’allarme è stato dato dal personale di Fs Security e Ferrovie dello Stato ha presentato denuncia.

Salvini: «Episodi sconcertanti, informerò con urgenza il Parlamento»

«Alla luce delle notizie di particolare gravità emerse nelle ultime ore, con episodi sconcertanti in provincia di Padova e a Roma, ritengo urgente informare il Parlamento. Confido di essere in Aula già questa settimana», ha commentato il ministro dei Trasporti Matteo Salvini, ringraziando «le donne e gli uomini del gruppo Fs che, dopo l’esposto per troppi incidenti anomali, sono mobilitati anche per presidiare i punti più delicati delle linee ferroviarie». Oggi la notizia dell’episodio in Toscana, ma la sinistra continua a cavalcare il tema della presunte responsabilità di Salvini, piuttosto che interrogarsi sulle troppe circostanze anomale che colpiscono la rete ferroviaria e che rendono tutt’altro che campato per aria il sospetto di sabotaggi ai treni.