“Sabotaggi” ai treni per attaccare Salvini? Le Fs presentano una denuncia su una “manina”…

Ieri sera l’ennesimo, anomalo, incredibile per modalità e tempi, piccolo ma micidiale guasto sulla rete ferroviaria, stavolta alla stazione Termini, con quasi immediata eco mediatico di dichiarazioni politiche della sinistra contro il ministro Salvini e conseguente “prime pagine” sui giornali amici. Due ore e passa di ritardo, medio, per ogni treno e surreale “kit” di sopravvivenza distribuito ai passeggeri – due biscotti e una bottiglina d’acqua – a conforto degli incolpevoli viaggiatori.

Ma sono tante, troppe le coincidenze, negli ultimi mesi, sulla rete ferroviaria, per non far sospettare di un tentativo, da parte di ignote “manine”, di mettere in difficoltà il leader leghista, particolarmente inviso alla sinistra. E di conseguenza, fiaccare anche il governo Meloni, che nel suo insieme gode di una fiducia sempre crescente da parte degli italiani.

I treni bloccati e i sospetti delle Fs

Ieri sera, dopo i ritardi causati dal maltempo, prima un guasto alle centraline elettriche a Firenze, poi a Roma, era scattata la grancassa politica: “Salvini, dimettiti!”. E stamane a Verona, un nuovo guasto: episodi che dal giorno nero del “chiodo” che bloccò la rete, fanno pensare che qualcosa si stia muovendo nel backstage della politica e dei poteri più o meno forti. Sabotaggi? Si vedrà, ma intanto, “alla luce dell’ennesimo incidente anomalo sulla rete e di un elenco di circostanze altamente sospette” il Gruppo Fs annuncia di avere “preparato un esposto denuncia molto dettagliato che ha depositato ora presso le autorità competenti”. In una nota la società sottolinea come “in particolare, gli orari in cui si sono verificati alcuni problemi (non può essere un caso che si tratti di quelli più complicati per la circolazione ferroviaria, con ricadute pesanti su tutta la rete), il tipo di guasti e la loro frequenza stanno destando più di qualche interrogativo”.

La denuncia delle Fs finirà all’attenzione dei magistrati di Roma. In base a quanto si apprende l’incartamento è stato trasmesso oggi dai denuncianti alla Digos della Questura capitolina che poi invierà nei prossimi giorni una informativa a piazzale Clodio.

Lega: “Bene Fs su verifica, da sinistra indegno sciacallaggio”

“Dopo lo sciopero-flop di venerdì scorso, i guasti sulla rete ferroviaria sono stati puntuali e nelle fasce orarie più problematiche. Bene l’iniziativa del gruppo Fs che si è rivolto alle autorità per verificare che tutto sia stato casuale. Dalla sinistra del malgoverno e del No a tutte le opere, anche ferroviarie, consueto e indegno sciacallaggio”, è il commento del capigruppo di Camera e Senato della Lega Riccardo Molinari e Massimiliano Romeo. “Ferrovie presenta un esposto contro Ferrovie per i disservizi provocati da Ferrovie. Bene così”, scrive sui social il leader di Azione Carlo Calenda.

Dura presa di posizione anche da Fratelli d’Italia. “Contro Matteo Salvini ormai da tempo è in atto una campagna denigratoria e menzognera, volta a screditare e colpire l’importante lavoro che in questi anni di Governo sta portando avanti al Ministero. Un lavoro che si è reso necessario per l’assenza di interventi strutturali sulla rete ferroviaria che da anni era stata totalmente trascurata. I circa 25 miliardi di PNRR affidati a RFI su nuove opere e manutenzioni, da concludere entro un anno, a cui si aggiungono oltre 20 miliardi di interventi extra PNRR, determinano inevitabilmente un impatto sulla rete, che quotidianamente è sottoposta a decine di cantierizzazioni e lavorazioni. A ciò si aggiunge un costante incremento dell’offerta commerciale che insiste largamente su infrastrutture, anche di nodo, che nascono quando servizi come l’Alta Velocità neppure esistevano e che oggi, proprio grazie al lavoro di Salvini, si stanno implementando e potenziando. Esattamente l’opposto di quanto si vuole far credere”, dichiara il presidente dei deputati di Fratelli d’Italia, Galeazzo Bignami.