Roma ai Rom: borseggiatrice nomade arrestata per la 150esima volta. Non andrà in carcere: è incinta

Arrestata per la 150esima volta, Ana Zahirovic, 31 anni, una nomade, una delle tante borseggiatrici provenienti dal campo rom di Castel Romano, attivissima in tutta Italia, da Roma a Milano, non andrà in galera neanche stavolta. E’ incinta, ha dieci figli e attende l’undicesimo, un ottimo sistema per non farsi mettere le manette. La vicenda, raccontata da Repubblica Roma, ha dell’incredibile. Ana Zahirovic deve scontare in totale 30 anni di carcere. I carabinieri l’hanno sorpresa a piazza Navona mentre sfilava un portafoglio dalla tasca di una passante, una giornalista argentina in pensione. I militari dell’Arma l’hanno subito bloccata e arrestata per furto. ma nell’immagine in alto è immortalata, cinque anni fa, quando aveva 26 anni, nella metropolitana di Milano. Neanche allora andò in carcere.

La nomade arrestata (e liberata) per la 150esima volta

‘’Vedo numerose condanne’’ ha detto il giudice leggendo il casellario giudiziario della 31enne: non 150, come gli arresti, ma decine e decine. “Chiedo scusa per quello che ho fatto. Ho sbagliato e sono disponibile a pagare un risarcimento”, pare abbia detto la Rom ieri, in tribunale, per poi spiegare di essere incinta di tre mesi. Il giudice ha disposto nei suoi confronti l’obbligo quotidiano di presentazione alla polizia giudiziaria e non gli arresti domiciliari. Lei ha patteggiato una pena di 8 mesi con 200 euro di multa ed è subito tornata in libertà.