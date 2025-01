Quaranta domande per Giorgia Meloni: la conferenza stampa in diretta (segui qui)

Il bilancio del 2024, le prospettive del governo e dell’Italia per l’anno in corso. Ha preso il via la consueta conferenza stampa annuale con la presidente del Consiglio Giorgia Meloni, organizzata dal Consiglio nazionale dell’Ordine dei giornalisti e dall’Associazione stampa parlamentare. Sono 160 i giornalisti accreditati e al Consiglio nazionale dell’Ordine dei giornalisti sono giunte 95 richieste per porre una domanda a alla premier: di queste ne sono state sorteggiate 40.

Meloni in conferenza stampa, dove seguirla

Oltre alle tv che trasmettono la conferenza in diretta e ai siti giornalistici, Secolo d’Italia compreso, sarà possibile seguirla sul canale Youtube di Palazzo Chigi e sul canale di RaiPlay.

Alla conferenza stampa sono 82 gli ospiti istituzionali, tra i quali hanno confermato il ministro della Giustizia Carlo Nordio, il sottosegretario all’Informazione ed Editoria Alberto Barachini, la prima presidente della Corte di Cassazione Margherita Cassano, il Procuratore Generale della Corte di Cassazione Luigi Salvato, la vice presidente della Commissione Cultura della Camera dei Deputati Valentina Grippo e la Garante dell’Autorità dell’Infanzia Carla Garlatti. Saranno inoltre presenti i vertici degli organismi di categoria: Fnsi, Inpgi, Casagit salute, Fondazione Casagit e Fondo complementare giornalisti, Ucsi e il presidente dell’Associazione Stampa Estera Maarten Van Aalderen.

Sono 160 i giornalisti accreditati per la conferenza stampa. Al Consiglio nazionale dell’Ordine dei giornalisti sono giunte 95 richieste per porre una domanda a Giorgia Meloni, e di queste ne sono state sorteggiate 40. Per la stampa estera sono state sorteggiate quattro testate: ERT Tv Greca, The Times di Londra, Politico di Bruxelles e Rossiya Segodnya di Mosca.