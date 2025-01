Paris Hilton in lacrime: le fiamme divorano la sua villa al mare, Hollywood in cenere (Video)

Le colline di Los Angeles bruciano e con loro i sogni dorati di Hollywood. Un inferno di fuoco sta devastando la California, riducendo in cenere le dimore di lusso di alcune delle più grandi celebrità. La scorsa notte, un nuovo incendio ha inghiottito le colline di Hollywood, avvicinandosi pericolosamente a luoghi iconici come la Walk of Fame. La città delle stelle si risveglia in una tragedia che non risparmia nessuno, neanche i ricchi del jet set.

La villa di Paris Hilton ridotta in cenere

Paris Hilton, l’ereditiera della celebre catena di hotel di lusso, ha condiviso il suo pianto sui social. «Inconsolabile oltre ogni parola 💔», si è detta, mentre con la sua famiglia apprendeva dal telegiornale che la sua villa di Malibu era ormai ridotta in cenere. «Qualcosa che nessuno dovrebbe mai vivere», scrive su X. La sua casa, luogo di momenti e cimeli preziosi, è ora solo polvere. «È qui che Phoenix ha mosso i suoi primi passi e dove sognavamo di costruire una vita di ricordi con London», aggiunge, riferendosi ai suoi due figli avuti entrambi con madre surrogata.

Nonostante il dolore, Hilton esprime gratitudine per tutti i soccorritori al lavoro e ha elogiato il coraggio dei vigili del fuoco: «Siete veri eroi. Sono così grata per la vostra dedizione e gli incredibili sacrifici che state facendo per salvare vite e combattere questa battaglia inimmaginabile».

Billy Crystal, attore iconico di film come Harry ti presento Sally, ha perso la casa in cui viveva da 46 anni. «Non ci sono parole per descrivere l’enormità della devastazione che stiamo vivendo e testimoniando. Qui abbiamo cresciuto i nostri figli e nipoti. Ogni angolo della nostra casa era pieno d’amore. Ricordi meravigliosi che non potranno mai essere portati via», dichiara la coppia.

Una tragedia collettiva: divi e cittadini evacuati

Non sono solo Paris e Billy a fare i conti con questa apocalisse. Diane Warren, premiata cantautrice, ha visto la sua casa distrutta. Spencer Pratt e Heidi Montag, star del reality The Hills, hanno documentato in tempo reale su Snapchat il fuoco che divorava la loro abitazione. «Sto guardando la nostra casa bruciare attraverso le telecamere di sicurezza», ha detto Pratt, mentre sua sorella Stephanie Pratt si interrogava sul destino della propria dimora.

Altre celebrità, tra cui Tom Hanks, Ben Affleck e Reese Witherspoon, sono state evacuate dalle loro abitazioni in aree a rischio. L’attore James Woods ha scritto su X: «Al momento non so se la nostra casa sia ancora in piedi». Mark Hamill, il leggendario Luke Skywalker di Star Wars, ha rivelato di essere scappato per mettersi in salvo con la sua famiglia.

I numeri dell’emergenza: devastazione e morte

La California è in ginocchio: cinque grandi incendi, tra cui il rogo di Pacific Palisades e quello di Eaton, hanno già bruciato oltre 26.000 acri di terreno e causato cinque vittime. Migliaia di vigili del fuoco lottano senza sosta per contenere le fiamme, mentre nuove minacce si affacciano sulle colline di Hollywood. Ad essere colpito duramente anche uno dei quartieri più esclusivi del Golden State, dove vivono miliardari e star del cinema.

La solidarietà di Paris e dalle altre star

In mezzo al dramma, emerge la solidarietà. Paris Hilton ha annunciato che il suo team 11:11 Media Impact sta collaborando con organizzazioni no profit per aiutare le comunità colpite. «Siamo impegnati a offrire aiuto il prima possibile e a fare una differenza significativa per chi ne ha più bisogno», promette.

Nel frattempo, Jamie Lee Curtis condivide su Instagram le immagini laceranti di un inferno di fuoco e desolazione, accompagnandole però da parole di supporto. «Questo è il momento di contattare chiunque viva a Los Angeles e di offrire la propria mano, la propria casa e le proprie risorse. Dovremo unirci, come forse non abbiamo mai fatto prima, nella Città degli Angeli e aiutarci a vicenda. E lo faremo!».