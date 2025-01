Molestie sessuali di Capodanno: la Procura apre un’inchiesta, ma le femministe se ne sono accorte?

La Procura di Milano apre formalmente un’inchiesta sulle presunte aggressioni e molestie sessuali subite da un gruppo di ragazze e ragazzi belgi la notte di Capodanno a piazza Duomo. Le indagini sono partite dopo il racconto- choc al quotidiano online del proprio Paese, Sudinfo, fatto da una studentessa di Liegi in merito a quanto vissuto mentre tutti festeggiavano l’arrivo del 2025. Il fascicolo verrà aperto in base a notizie di stampa, in attesa di una denuncia della ragazza (che però, afferma, sarà presentata nei prossimi giorni alle autorità del proprio Paese). L’indagine sarà coordinata dalla procuratrice aggiunta Letizia Mannella. Gli accertamenti sono affidati alla Polizia di Stato che nelle scorse ore ha acquisito le immagini delle telecamere di sorveglianza. Dai video già analizzati si è visto un gruppo di ragazzi stranieri insultare durante i festeggiamenti le forze dell’ordine e lo Stato Italiano – e risultano indagati per vilipendio.

Cos’è successo a piazza Duomo: “Siamo stati circondati da tanti uomini, credo fossero 30 o 40”

“L’aggressione è avvenuta dopo la mezzanotte, credo fosse passata da una ventina di minuti”- ha precisato al telefono Laura Barbier, una delle vittime-. Eravamo proprio all’ingresso della Galleria, non molto lontani dalla postazione in cui c’erano alcuni poliziotti in piazza Duomo”. A loro il gruppo di amici si era rivolto per chiedere dove poter cercare un taxi “per rientrare in sicurezza in albergo”. Dopo di che, la ragazza è ritornata a parlare dell’assalto: “Credo che non ci vedessero perché eravamo dietro a una colonna. C’era molta confusione, moltissima gente. Siamo stati circondati da tanti uomini, credo fossero 30 o 40”.

Il raccopnto choc di una vittima: “Eravamo intrappolati, impotenti”

Ancora, riporta Rainews: “Tutti siamo stati toccati fuori e sotto i vestiti. Non ci hanno spogliati. Non siamo stati buttati a terra e non siamo caduti, anche perché era difficile solo muoversi: c’era moltissima gente. Quando siamo riusciti a svicolare, abbiamo percorso tutta la Galleria e all’uscita dall’altra parte” (in piazza della Scala, ndr) “ci siamo rivolti a una poliziotta per raccontarle tutto”. Il racconto del devastante Capodanno milanese prosegue: “Quella che doveva essere una notte di festa si è trasformata in orrore. Con i miei amici abbiamo vissuto l’impensabile: violenza e violenza sessuale davanti a migliaia di persone. Eravamo intrappolati, impotenti di fronte a tanta violenza. È stato un incubo a occhi aperti. I giovani lanciano fuochi d’artificio sulla folla. C’erano urla, gente che urlava e lottava” ha spiegato la giovane.

Il silenzio di Sala. Le femministe silenti: si saranno accorte degli scempi in piazza Duomo?

Mentre la Procura ha deciso di accendere i fari sulla notte del Capodanno milanese, del sindaco Beppe Sala, a giorni dagli eventi non c’è traccia. Un anno che inizia all’insegna della violenza, il primo cittadino è ancora silente. Ma non è il solo. Anzi sorge spontane un domanda: ma le femministe si sono accorte di quato accaduto? Anche loro in n silenzio stampa sul racconto -horror di quella nottata? “Eravamo circondati e non potevamo muoverci! È durato 10 minuti, che è molto tempo in questo tipo di situazione. Poi siamo stati separati. È stato un signore italiano a salvarmi; contemporaneamente a sua moglie, anche lei vittima di palpeggiamenti. Altrimenti non so cosa mi sarebbe successo. E i giovani hanno insultato gli italiani e i turisti”.

“Ho deciso di parlare con i media perché sui quotidiani italiani di tutto ciò non ci sono informazioni. Ho chiesto assistenza psicologica – ha aggiunto Laura – e avrò un appuntamento per giovedì al Chu” l’ospedale universitario di Liegi. “Siamo tutti ancora sotto choc”. E ha ragione: pochissimi i quotidiani e i siti on line che hanno stigmatizzato lo scempio che si è perpetrato a Milano, in una piazza dove giovani islamici l’hanno fatta da padroni. Il silenzio del sindaco Sala in questi giorni è scandaloso. Come lo è il silenzio delle femministe. Reazioni zero. Una vergogna nella vergogna.