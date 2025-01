L’Anpi premia un terrorista palestinese pluricondannato: l'”encomio” della sezione di Vicenza

Iniziativa assolutamente esecrabile dell’ Anpi di Vicenza. L’associazione nazionale dei partigiani d’Italia ha deciso di consegnare una tessera onoraria a Marwan Barghouthi, terrorista palestinese pluricondannato. Non è un abbaglio, la lodandina della manifestazione è esplicita. Per la giornata di oggi, giovedì 16 gennaio alle ore 18, la sezione Anpi “N. Boscagli” di Vicenza, si legge, consegna “l’attestato di amico”a Marwan Barghouthi. Sempre in collegamento da Ramallah, a ricevere l’attestatto ci saranno i familiari del terrorista e la presidente di Assopacepalestina, Luisa Morgantini. A completare il quadro, in collegamento da Roma, Tina Marinari, coordinatrice delle campagne Amnesty International, e Miriam Gagliardi che introduce l’incontro.

Proprio in queste ore che si mettono a punto i dettagli di una tregua fra Israele e Hamas che possa segnare il primo passo verso la pace, l’iniziativa dell’Anpi suona stonata proprio per il curriculum dell’ospite a cui si conferisce un premio. Barghouti non è certo un messaggero di pace: nato a Ramallah nel 1959, è un terrorista pluricondannato. La giustizia israeliana – ricostruisce il Giornale- gli ha comminato cinque ergastoli, contestandogli l’assassinio del monaco greco Tsibouktsakis Germanus a Gerusalemme nel 2001; dell’israeliana Yoela Hen a gennaio del 2002; e nel marzo dello stesso anno di Eli Dahan, Yosef Habi, e Salim Barakat, uccisi in un attentato contro il ristorante Seafood Market di Tel Aviv.

Mentre in Italia l’Anpi lo porta in palmo di mano, le sue malefatte lo hanno reso inviso è isolato sul piano internazionale. “L’ex ambasciatore di Israele, Naor Gilon, che ha vissuto in prima persona l’operato di Barghouti, non ha mai avuto paure nel definirlo un “terrorista, che ha scelto la strada della violenza e usato il gruppo dei Tanzim, da lui comandato, per uccidere nove civili israeliani” leggiamo sul quotidiano diretto da Sallusti. E’ mai possibile che i partigiani italiani così occhiuti sul pericolo fascista in assenza di fascismo; così ostile persino alla memoria di tre giovani vittime assassinate ad Acca Larenzia, esaltino un terrorista?