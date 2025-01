La confessione choc di Allevi, e dopo il buio di malattia, dolore e oppiodi, il ritorno: «Imbottito di Fentanyl, ho smesso di botto»

Allevi, il ritorno sul palcoscenico dopo il buio della malattia e lo choc del Fentanyl

Così, dopo un periodo di ricoveri e terapie durissime che gli hanno impedito di esercitarsi al pianoforte, l’artista ha ovviato tornando allo spartito con la composizione di melodie per violoncello. Accreditando la cosa, asserendo: «Il violoncello, che è molto vicino alla voce umana, mi sembrava perfetto per dare seguito a queste mie idee». E adesso, che pronto a condividere i frutti del suo lavoro – un impegno declinato in musica che ha preso vita nel periodo più cupo della sua vita –. Dopo un lungo stop e un ritorno sold out, Giovanni Allevi annuncia anche che tornerà a calcare i palcoscenici con quattro concerti-evento nell’estate 2025, accompagnato dall’Orchestra Sinfonica Italiana.