Roma, tutti in piedi per Allevi: “Non mi capacito”. Sold out all’Auditorium e pubblico in “estasi” (video)

«Un’emozione incredibile, ancora non mi capacito»: Giovanni Allevi è tornato a Roma, sul palco, seduto al suo pianoforte per trasformare, come lui stesso ha ripetuto più volte, il dolore in musica. E il pubblico romano lo ha accolto entusiasticamente. E dall’Auditorium del Parco della Musica sono risuonate note di vita e di poesia della vita. La sua incredibile sensibilità e il suo talento hanno trasudato da ogni tasto che le sue mani – ieri tutt’altro che tremanti, come ha riconosciuto lui stesso nell’intervista a Rainews di cui riproponiamo un estratto video dal sito – hanno sfiorato. Con il pubblico romano, «zampillante» di amore e ammirazione per il pianista, che ha tributato un caloroso abbraccio corale al suo ritorno sul palco. Di più: una standing ovation esplosa istantaneamente dalla platea in apertura di concerto e che, come ha detto lo stesso Allevi ai microfoni di Rainews, neanche lui si aspettava e aveva mai ricevuto… all’inizio».

Giovanni Allevi, il travolgente abbraccio del pubblico romano

«Un’emozione incredibile, ancora non mi capacito». Il compositore e pianista Giovanni Allevi, è tornato a Roma per un concerto all’Auditorium parco della Musica. È stata la sua prima apparizione nella Capitale dopo che, due anni fa, aveva dovuto abbandonare l’attività concertistica in seguito alla diagnosi di mieloma multiplo. «E dopo tutto quello che ho passato in questi due anni – confessa l’artista ai microfoni Rai – me lo sono proprio preso questo abbraccio». Aggiungendo serenamente: «Mi dicono all’Istituto dei tumori: “Bisogna avere tenerezza nei confronti di noi stessi”. E gratitudine: un sentimento bellissimo attraverso il quale sentirsi libero. Un moto di ammirazione per il mondo esterno totalmente gratuito, perché non hai più nessuna pretesa dal mondo esterno: è solo contemplazione della bellezza».

Sul palco un “nuovo” Giovanni Allevi tra tenerezza e gratitudine

Un nuovo Giovanni Allevi, quello di ieri sulla scena capitolina, «totalmente tranquillo nonostante avesse intorno una folla sterminata». Protagonista – come ha commentato lui stesso – di una nuova «era di tenerezza e gratitudine», che ha lasciato scivolare la sua anima sulle dita e ha incantato il pubblico con una sentita esibizione del brano Tomorrow: «Perché – come ha avuto modo di dire a Sanremo durante il suo struggente monologo – domani per tutti noi ci sia sempre ad attenderci un giorno più bello».

Sold out e standing ovation per tante emozioni in musica

E allora «ben tornato Maestro», come gli ha gridato dal profondo del cuore il pubblico romano tra applausi scroscianti, commozione, sul palco della Sala Santa Cecilia sold out per l’occasione. Domenica 3 marzo, il pianista e compositore, dopo l’emozionante ritorno alle scene al recente Festival di Sanremo, ha fatto tappa a Roma con il suo tour “Piano solo 2024”, partito a febbraio dal Teatro Regio di Parma. Una tournée che ad ogni tappa registra il tutto esaurito. E che attraverserà lo Stivale in lungo e in largo fino a febbraio 2025.

Allevi, dalle sue dita fluiscono le emozioni dei suoi brani più noti

In scaletta, i suoi brani più celebri e richiesti: oltre all’ultimo singolo, Tomorrow, presentato sul palco dell’Ariston il mese scorso, Back to life, Come sei veramente, Go with the flow, pezzi dal suo ultimo album Estasi. Titoli (clicca qui per vedere un momento del concerto romano dal Corriere tv), che hanno rotto gli argini delle emozioni per un’ora e mezza di musica alta. E di interpretazioni toccanti, che hanno creato una lunga onda di suggestioni. Una estasi, per l’appunto, a cui una esibizione incredibile e la standing ovation iniziale e l’ovazione finale hanno dato forma…

Sotto, l’intervista a Giovanni dalla pagina Facebook di Rainews