Fazio e Cecilia Sala “cuori ingrati”: mai dire “grazie Meloni”. E il conduttore tenta di riciclare la balla su Musk

Eravamo stati buoni profeti. Fabio Fazio non la cita, ma Cecilia Sala neanche. In 20 minuti di intervista nessuno nomina la premier Giorgia Meloni, il ruolo decisivo del suo viaggio- lampo da Trump per una liberazione che sarebbe avvenuita di lì a breve. La giornalista ha parlato per la prima volta in televisione, a Che tempo che fa sul Nove. L’unica ammissione è stata: “Sono stata fortunatissima a stare lì dentro solo 21 giorni. Il recupero è più rapido rispetto a tante altre persone rimaste lì centinaia di giorni. Sono stata liberata in tempi assolutamente veloci, è stato un lavoro che non si vedeva in tempi così rapidi dagli anni Ottanta”. Forse un’ammissione implicita al ruolo dell’esecutivo, ma non basta. Un “grazie” sarebbe stato doversono, quasi normale, visto come si sono svolti i fatti.

Cecila Sala da Fazio: In 20 minuti nessuno sa dire “grazie Meloni”

Il merito di questa rapida e felice soluzione – si sa- è stato del lavoro di squadra di intelligence, diplomazia, Farnesina, coordinati da Palazzo Chigi. Lo hanno ammesso quasi tutti, commentatoti, editorialisti che non ti aspetti, come massimo Giannini, qualche avversario politico a denti stretti. Invece Fabio Fazio non fa neanche il gesto di chiamare in causa Giorgia Meloni. Che pure è stata lì tra i primi ad accogliere e abbracciare Cecilia Sala in aeroporto. Era stato il premier ad interloquire con la mamma della giornalista del Foglio e di Chora Media; e successivamente ad annunciarle il suo immininte ritorno in italia, finalmente liberata. Sempre il premier aveva ammesso con i giornalisti durante la conferenza stampa di inzio anno che il momento in cui ha riabbracciato Cecilia Sala è stato tra i più emozionati ed edificanti dal suo ingresso a palazzo Chigi. Stamane in un’intervista a la Verità Marco Minniti ha definito impeccabile l’azione del governo e decisiva la visita di Meloni a Mar a Lago.

Da “Che Tempo che fa” ‘scompare’ il ruolo del premier Meloni

Bizzarro, dunque, che Fabio Fazio non se la sia sentita di porgere una domanda su Giorgia Meloni. Si è fattop raccontare i particolari della sua detenzione, ma poi sembra ci sia un “vuoto” di sceneggiatura: non si capisce bene come sia avvenuta la liberazione della collega. Anzi, il conduttore ha tentato perfino ad allontanare dal governo ogni ruolo, provando a coinvolgere nella vicenda il merito di Elon Musk. La risposta di Cecilia Sala è stata: “Nessuno della mia famiglia e neanche Daniele (Daniele Rainieri, il suo fidanzato, ndr) hanno mai parlato con Elon Musk. Daniele che è un giornalista, contatta il referente in Italia di Musk, Andrea Stroppa. E gli chiede se può far arrivare questa notizia dalla famiglia perché non la scopra dai giornali. Elon Musk è l’unico in ha rapporti tra Stati Uniti con Iran e aveva incontrato l’ambasciatore iraniano presso l’Onu”. Sala ha aggiunto: “Dal momento che Daniele sapeva più di me e si capisce che il caso riguardava sia l’Iran sia gli Stati Uniti allora Elon Musk diventa una persona” da contattare; e “l’ unica risposta da Stroppa avuta da Daniele è stata ‘informato'”. Tutto qui.

Fazio ricicla la “fake news”: dare il merito a Musk per la liberazione di Cecilia Sala…

Il ruolo di Musk faceva parte di quelle “ricostruzioni fantasiose” che la sinistra accolse a piene mani ma che giorni fa il ministro Tajani smentì categoricamente. Una fake news che anche l’Iran smentì, confutando l’articolo del New York Times sul presunto ruolo di Elon Musk nel rilascio di Cecilia Sala. “Storytelling e fantasie dei media” ha detto il portavoce del ministero degli Esteri iraniano, Esmail Baqaei. Insomma, la domanda che qualche giorno fa il Secolo d’Italia si poneva era un’interrogativa retorica: Cecilia Sala ringrazierà Meloni o farà come Zaki, che addirittura rifiutò il volo di Stato? La risposta è stata no: non si ringrazia Meloni, guai a nominarla…Il “rito” rigorosamente antimeloniano officiato da Fazio ha avuto la meglio su”istituto della riconoscenza…