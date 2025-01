Cecilia Sala subito da Fazio, come l’ingrato Zaki. Chissà se lei si ricorderà di ringraziare Meloni

Serata da brivido, domenica, roba da Xanax, o forse da Roipnol. L’ansia è palpabile, l’attesa spasmodica, il conto alla rovescia è lento e inesorabile come il tempo che passa e che fa, da Fazio. L’annuncio è arrivato ieri, ma non è esattamente quello che si può definire un fulmine a ciel sereno, a proposito di meteorologia. A “Che tempo che fa” di Fabio Fazio torna domenica nella prima puntata del 2025 con ospite Cecilia Sala, la giornalista arrestata in Iran e liberata lo scorso 8 gennaio dal carcere di Evin dopo 21 giorni di prigionia.

Ad annunciare la sua presenza è stato lo stesso Fazio sui social dove ha pubblicato le immagini del ritorno in Italia della giornalista atterrata all’aeroporto di Ciampino. Il conduttore ha pubblicato un video che ritrae il momento del ritorno in Italia. Si tratta della prima intervista televisiva della giornalista di Chora Media e Il Foglio dopo la sua prigionia in Iran e il suo successivo rilascio. Sul Nove, si presume, racconterà quanto accaduto lo scorso 19 dicembre, quando la 29enne è stata arrestata in albergo a Teheran. Ma Fazio le chiederà del ruolo della Meloni, dell’Italia e delle fakenews (almeno stando alle smentite dell’Iran) di Elon Musk nella sua liberazione? Farà qualche domanda vera o solo lacrimucce e vino?

Cecilia Sala da Fazio, come Zaki…

La domanda che nei palazzi della politica tutti si fanno è se anche Cecilia Sala si lascerà abbracciare dall’alone intellettuale della sinistra, non solo televisiva, che gravita intorno a Fabio Fazio e alla sua trasmissione, come accadde già per Patrick Zaki, attivista e studente egiziano dell’Università di Bologna, arrestato nel febbraio 2020 e liberato dopo un anno, grazie alla mediazione del governo Meloni. Zaki, idolo della sinistra italiana, dopo una iniziale gratitudine nei confronti della premier con una bella intervista al Corriere, ebbe un ravvedimento operoso: per non riconoscere meriti al governo di destra rifiutò di tornare in Italia col volo di Stato e si fece invitare da Fabio Fazio senza pronunciare parole di ringraziamento nei confronti del governo. A proposito, dov’è finito Zaki? Lo hanno poi candidato a sinistra?