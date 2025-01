Cecilia Sala, il primo post: “Ho il cuore pieno di gratitudine, mai pensato di essere a casa oggi”

“Ho la fotografia più bella della mia vita, il cuore pieno di gratitudine, in testa quelli che alzando lo sguardo non possono ancora vedere il cielo. Non ho mai pensato, in questi 21 giorni, che sarei stata a casa oggi. Grazie”. Così Cecilia Sala nel suo primo post su X dopo la liberazione e il ritorno in Italia dopo tre settimane di detenzione in Iran. Tanti i commenti e le felicitazioni, sotto al post. “Siamo noi che dobbiamo ringraziarti. L’informazione di qualità è un bene pubblico essenziale per la democrazia, e il contributo di giornalisti preparati e rigorosi come te è prezioso”. “Tutto il mondo libero è felice per te Cecilia. Ben tornata a casa. Un saluto da Damasco!”. “Ogni parola in più sarebbe solo retorica. Ti dico soltanto che quella foto entra di diritto nell’album delle più belle di tutti noi. Nel mio senz’altro. Bentornata”.

Cecilia Sala, il primo post e i ringraziamenti del padre

I giorni di reclusione di Cecilia Sala in Iran “sono stati durissimi. Non auguro a nessuno di provare quello che abbiamo vissuto io e mia moglie: ci siamo sentiti impotenti. Dobbiamo ringraziare dal profondo del cuore il ministro Tajani e la premier Meloni per il lavoro straordinario che hanno fatto”, dice il padre Renato, intervistato da ‘La Stampa’.A informare la famiglia della liberazione della donna sono stati “la premier e Tajani, con cui sono stato vicino di casa per dodici anni e con il quale si è instaurata un’amicizia. Mi ha detto ‘non svenire, Cecilia sta venendo in Italia'”, ha aggiunto Sala.