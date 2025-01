Cecilia Sala è atterrata a Ciampino. Gli applausi e la prima foto sorridente con la premier Meloni (video)

È atterrato a Ciampino alle 16,10 circa il Falcon 900 dell’Aeronautica militare con a bordo Cecilia Sala, liberata dalle autorità iraniane dopo l’arresto dello scorso 19 dicembre a Teheran. Il volo è partito questa mattina verso le 11 ore italiane, come riferito da una nota di Palazzo Chigi nella quale si sottolineava il lavoro di squadra di governo, Farnesina, diplomazia e servizi per il successo di un’operazione all’insegna della segretezza e della velocità.

Cecilia Sala è in Italia: atterrata alle 16,10 a Ciampino

Insieme alla giornalista italiana del Foglio e di Chora Media anche il direttore dell’Agenzia e sicurezza esterna (Aise), Giovanni Caravelli, andato personalmente a Teheran. Un lungo applauso ha accompagnato l’atterraggio di Cecilia Sala. Ad attenderla all’aeroporto di Ciampino, nella zona riservata agli aerei privati di piccole dimensioni, la premier Giorgia Meloni, che ha seguito personalmente il delicato dossier, il ministro degli Esteri Antonio Tajani e il sindaco di Roma Roberto Gualtieri oltre alla mamma Elisabetta Vernoni, il padre Renato Sala e il compagno Daniele Raineri, giornalista del Post. Una mamma raggiante che racconta il momento in cui ha appreso dalla voce della premier la notizia della liberazione. “Mi ha chiamata la presidente Giorgia Meloni. Lei mi aveva dato il suo numero di telefono e io me lo sono segnata in rubrica come GM. Questa mattina ero al lavoro, in una riunione al San Raffaele, a Milano, e ho visto questa chiamata: GM. Mi sono detta ‘chi è che ho abbreviato in questo modo?’. Poi un fulmine me lo ha fatto ricordare e sono corsa fuori. Era Giorgia Meloni che mi dava la notizia più bella”. Da quanto si apprende, per motivi di sicurezza la notizia della liberazione della giornalista è stata data solo dopo che il velivolo su cui si trovava ha oltrepassato il confine della Repubblica islamica.

Ad accoglierla la premier Meloni, i genitori e il compagno

Le autorità, la famiglia e il compagno di Cecilia Sala non sono entrati dall’accesso dove si trovano decine e decine di giornalisti ma hanno utilizzato un’entrata secondaria. Decine di reporter, nazionali e internazionali, tesi e concentratissimi, si sono ritrovati all’esterno, ma non gli è stato concesso arrivare sulla pista di atterraggio. Poi tanta concitazione fino alla conferma dell’atterraggio con l’immagine iconica pubblicata dal Foglio della giornalista che scende dalla scaletta del C130. L’abbraccio sulla pista di Ciampino con il compagno è una delle prime immagini di Cecilia Sala, dopo l’atterraggio dell’aereo che l’ha riportata in Italia dall’Iran. Una foto di Cecilia dopo il suo rientro dall’Iran viene postata dal fidanzato, su Il Post, la testata dove la quale lavora come cronista. Sorridente, con gli occhiali appesi al colletto di una maglia scura, Cecilia è immortalata mentre saluta la presidente del Consiglio Giorgia Meloni, che viene ritratta di spalle. Sullo sfondo il vicepremier e ministro degli Esteri Antonio Tajani e il sindaco di Roma Roberto Gualtieri.

Ai colleghi: ciao sono tornata

“Ciao, sono tornata”. Così la giornalista in un messaggio vocale inviato ai colleghi di Chora Media. La frase è diventata anche il titolo della puntata di oggi del podcast “Stories”, che racconta la giornata del rilascio di Cecilia Sala che era stata arrestata il 19 dicembre in Iran.