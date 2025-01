De Rossi compra l’Ostiamare: è stata la sua prima squadra. L’annuncio con un emozionante post social (video)

“Sono felice di poter annunciare il mio nuovo impegno come proprietario dell’Ostiamare”: con queste parole Daniele De Rossi ha annunciato l’acquisto della società che era stata la sua prima squadra.

L’ex calciatore, per anni bandiera dell’As Roma, ha annunciato quanto era nell’aria da mesi, rilevando la squadra, attualmente in serie D e a pochi punti da zona retrocessione, dalle mani della famiglia Di Paolo. “Il mio obiettivo sarà lavorare per costruire una società solida, trasparente ed innovativa, un mezzo per unire le persone, per promuovere i valori della comunità e per riavvicinare le famiglie al loro territorio”, ha detto il nuovo proprietario. L’ex calciatore e allenatore della Roma ha detto di sentire “l’orgoglio di rappresentare Ostia dentro e fuori dal campo”, come già annunciato sul social di Instagram. Per Daniele De Rossi si tratta di un ritorno a casa speciale. In passato aveva iniziato la sua carriera calcistica iniziando a giocare nella squadra che rappresenta la località balneare romana. De Rossi ha comunicato l’acquisizione con un post sui social in cui appare sulle tribune dello stadio Anco Marzio.

“Oggi inizia un nuovo capitolo. Insieme, possiamo scrivere una storia che ci renderà fieri. Forza Ostiamare!”, continua l’ex calciatore romano e romanista nel proprio post. La novità era nell’aria, poiché già da questa notte Capitan futuro aveva pubblicato un video che lo ritraeva all’interno dello stadio locale in cui sventolava la bandiera bianca e viola della squadra calcistica alle porte della Capitale. Secondo quanto riportato dalla Gazzetta dello sport, a Daniele De Rossi toccheranno gli oneri e gli onori della nuova impresa: l’allenatore e calciatore romanista dovrà appunto ereditare i debiti della squadra, che per il momento ha conquistato il 14esimo post in classifica in serie D.

De Rossi sarà affiancato da dirigenti, collaboratori e tecnici di sua stretta fiducia come Adriano D’Astolfo e Massimo Bonanni. I due volti noti a Ostia e nella società dell’Ostiamare, oltre che conosciuti anche dallo stesso De Rossi.