Smontata la doppia “bufala” della sinistra su Cecilia Sala: nessuna protesta Usa, nessun ruolo di Musk

Due fake news, ben due fake news su uno stesso argomento, nella stessa giornata. Il tema è la liberazione di Cecilia Sala, la giornalista italiana rimasta in ostaggio in Iran per 21 giorni. La prima, spacciata da qualche giornale italiano e subito cavalcata dalla sinistra, riguarda una presunta protesta degli Usa per la liberazione di Abedini, la seconda è il ruolo che avrebbe svolto Elon Musk nella liberazione della stessa Sala, altra notizia a quanto pare priva di fondamento.

Le due bufale su Cecilia Sala smentite da Italia e Iran

“Totalmente infondata” la notizia di una protesta del segretario di Stato americano Antony Blinken in merito alla vicenda Cecilia Sala, a cui è seguito il rilascio da parte delle autorità italiane di Mohammad Abedini Najafabadi, ricercato dalle autorità americane. Lo ha detto ai cronisti il vicepremier e ministro degli Esteri Antonio Tajani in un punto stampa in Farnesina. “Ho parlato io stesso con Blinken durante la riunione del Quintetto, prima della mia missione in Siria e Libano. È una notizia totalmente priva di fondamento” sottolinea il ministro, che la definisce parte di quelle “ricostruzioni fantasiose” che secondo alcuni media vedrebbero un ruolo di Elon Musk nella liberazione di Sala.

L’Iran ha invece smentito l’articolo del New York Times sul presunto ruolo di Elon Musk nel rilascio di Cecilia Sala. “Storytelling e fantasie dei media” ha detto il portavoce del ministero degli Esteri iraniano, Esmail Baqaei, rispondendo a una domanda di un giornalista che gli chiedeva della ricostruzione del quotidiano secondo cui l’intervento di Musk sarebbe stato sollecitato dal compagno della giornalista e il ceo di SpaceX si sarebbe mosso con l’ambasciatore iraniano all’Onu dopo l’incontro tra Trump e Meloni a Mar-a-Lago. Lo riporta una nota del ministero degli Esteri di Teheran.