Avvertite i No-Musk che dovranno rinunciare anche a TikTok: verso l’acquisizione del social cinese

Brutte notizie per gli anti-Musk, o meglio i No-Musk, che pullulano a sinistra: le campagne per il boicottaggio dei servizi del magnate sudafricano, come auspicato recentemente anche dal giornalista Massimo Giannini su Repubblica, rischiano di dover aggiornare l’elenco anche a TikTok.

Le autorità cinesi stanno infatti valutando la possibilità che Elon Musk acquisisca le attività statunitensi di TikTok se la popolare piattaforma verrà bandita negli Stati Uniti entro la fine della settimana, ha riferito ieri Bloomberg. L’anno scorso gli Stati Uniti hanno approvato una legge che impone al colosso cinese dell’intrattenimento ByteDance di vendere TikTok entro il 19 gennaio 2025, altrimenti verrà bandita nel Paese, dove l’app conta 170 milioni di utenti. Il caso è arrivato fino alla Corte Suprema degli Stati Uniti, che venerdì ha ascoltato le argomentazioni di entrambe le parti: Washington afferma di voler prevenire i rischi di spionaggio e manipolazione da parte di Pechino, mentre il social network e le associazioni accusano la legge di “soffocare la libertà di parola ed espressione”. La netta maggioranza dei giudici sarebbe disposta ad approvare il divieto.

Il governo cinese e ByteDance si sono sempre opposti apertamente alla vendita della parte americana di TikTok. Ma “alti funzionari cinesi hanno già iniziato a discutere di piani di emergenza per TikTok come parte di una discussione più ampia su come collaborare con l’amministrazione Trump, una delle quali coinvolge Musk”, hanno affermato fonti confidenziali a Bloomberg. “Secondo uno degli scenari presi in considerazione dal governo cinese, X (…) assumerebbe il controllo dell’americana TikTok e gestirebbe insieme le due società”, ha affermato Bloomberg. L’articolo sottolinea tuttavia che le deliberazioni sono in fase “preliminare”.

TikTok ha rifiutato di commentare le indiscrezioni, cosi’ come Musk e la sua piattaforma X. Non hanno diffuso commenti in proposito nemmeno i regolatori cinesi del settore, e nello specifico l’Amministrazione cinese del cyberspazio e il ministero del Commercio cinese. La scorsa settimana la Corte Suprema degli Stati Uniti è parsa incline a confermare una legge approvata dal Congresso federale che costringerebbe ByteDance a cedere le operazioni di TikTok negli Stati Uniti entro il 19 gennaio, o a subire la messa al bando della piattaforma nel Paese. Il Congresso ha giustificato il provvedimento sulla base di preoccupazioni legate alla sicurezza nazionale, sostenendo che TikTok sia utilizzata dalla Cina come veicolo per una influenza indebita sui processi elettorali e democratici negli Usa.