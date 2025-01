Arrestata la figlia di Roberto Spada: era in possesso di 12 dosi di droga

Trovata con 15 grammi di hashish, è stata arrestata la figlia 21enne di Roberto Spada. È successo ieri mattina, a Ostia. Gli agenti della polizia giudiziaria del X distretto Lido l’hanno notata mentre, insieme a un’altra ragazza, andava al parco Willy Ferrero, in quella piazza Gasparri di Nuova Ostia nota per diversi episodi legati alla criminalità locale. Perquisita, è stata trovata con 12 involucri di hashish e arrestata per detenzione ai fini di spaccio.

Denise Spada, figlia di Roberto, fermata a Ostia

Denunciata l’amica di Denise Spada, che nella borsetta aveva un proiettile. L’arresto della figlia di Spada è stato convalidato per direttissima questa mattina a piazzale Clodio.

Il 7 novembre 2017 Roberto Spada, esponente di spicco dell’omonimo clan di Ostia, si rese protagonista di un’aggressione ad Ostia ai danni del giornalista Daniele Piervincenzi e del cameraman Edoardo Anselmi, inviati della trasmissione Nemo di Raidue. Arrestato due giorni dopo la testata finita su tutti i telegiornali, per quell’aggressione era stato condannato in via definitiva a sei anni nel 2019.

Il clan di Ostia: quali condanne

Spada era uscito dal carcere di Tolmezzo il 6 ottobre 2022, dove era stato rinchiuso a seguito anche del gesto violento. «Dimesso per espiazione della pena», era stato accolto ad Ostia da fuochi d’artificio e da una festa per il suo ritorno a casa.

Il 5 luglio 2023 la Cassazione aveva confermato la condanna a 10 anni di carcere per altri reati. Il giorno prima era stato arrestato a Civitavecchia per aver violato la misura di sorveglianza dell’obbligo di dimora a Roma. L’accusa, in questo caso, di associazione a delinquere di stampo mafioso.

I giudici avevano ribadito invece l’assoluzione per Spada in relazione agli omicidi di Giovanni Galleoni detto “Baficchio” e Francesco Antonini detto “Sorcanera“, avvenuti il 22 novembre del 2011 nel centro di Ostia.

I giudici della Suprema Corte hanno, invece, annullato con rinvio la condanna all’ergastolo per Ottavio Spada disponendo un terzo processo di secondo grado sempre in relazione al duplice omicidio del 2011.