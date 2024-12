Tragedia di Natale in Norvegia, bus con 58 persone finisce in mare: 3 morti, 4 feriti

Il bilancio, ancora provvisorio, parla di tre morti e quattro feriti gravi : un bus con 58 persone a bordo è uscito fuori strada ed è finito parzialmente in mare,nel nord della Norvegia. Secondo quanto si apprende dai media locali, poco dopo le 13.30 la polizia locale ha ricevuto la segnalazione di un autobus uscito fuori strada e finito parzialmente in uno specchio d’acqua chiamato Asvatnet, vicino a Raftsundet. (video) Si tratta di un autobus di linea con a bordo o58 persone, tra cui molti stranieri. Dalle prime notizie ci sarebbero 3 morti e diversi feriti, tra cui 4 in gravi condizioni secondo quanto reso noto dal capo di stato maggiore del distretto di polizia del Nordland, Bent Are Eilertsen, alla tv Nrk. A causa delle condizioni meteo avverse ci sono state difficoltà nel fare giungere gli elicotteri sul luogo dell’incidente. Secondo le prime informazioni, inoltre, sembra che l’autobus sia uscito fuori strada e la parte anteriore è parzialmente immersa nell’acqua.

Jan Eskil Severinsen, rappresentante del Centro norvegese di coordinamento dei soccorsi, ha descritto la situazione come particolarmente critica: “Le condizioni meteorologiche sul posto sono pessime. Sono stati inviati elicotteri di soccorso da Bodø e Tromsø, insieme ad altri servizi di emergenza”, ha dichiarato durante un’intervista all’emittente pubblica norvegese NRK.