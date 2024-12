Tra Giorgia Meloni ed Elly Schlein abbracci e sorrisi per Natale: così l’Ai fa fare pace agli avversari (video)

Sorridono, si stringono felici in un abbracciano, sono vestite con lo stesso maglione: Giorgia Meloni ed Elly Schlein appaiono in modalità migliori amiche un video emozionale di auguri per Natale, con tanto di colonna sonora di Frank Sinistra che canta Have yourself a little merry Christmas. L’effetto è assicurato, anche quello per la qualità delle immagini. Che sono generate dall’Intelligenza artificiale.

Il video in cui l’Ai per Natale fa fare pace agli avversari: ci sono anche Meloni e Schlein

Il video è stato creato dal grafico e creatore digitale Eman Rus e in poco ha sbancato la rete, diventando virale. Oltre al premier e alla segretaria dem, vi sono ritratte anche altre coppie di avversari storici o di tempi più recenti, appartenenti a diversi mondi: della politica, dello spettacolo, dello sport. Si va dai recentissimi antogonisti Teo Mammuccari e Francesca Fagnani, che appaiono come una coppia felice nel salotto di casa, a Matteo Salvini e Ghali, che sembrano uno zio con un nipote che non vede da tempo; dai cantanti Morgan e Bugo, protagonisti di uno scontro a Sanremo entrato negli annali delle cronache tv, ai calciatori Marco Materazzi e Zinedine Zidane, che se ne dissero e diedero in campo per un’offesa alla mamma ricambiata con una testata. E, ancora, Fedez e Selvaggia Lucarelli e la coppia a più alto tasso di nostalgia, con l’abbraccio tra Marco Travaglio e Silvio Berlusconi.