Mammuccari pessimo dalla Fagnani: lascia “Belve” con un “vaffa”, poi si pente. Legnata della Lucarelli (video)

La puntata di ‘Belve’ andata in onda martedì 10 diccembre sera su Rai2 ha scatenato un vero e proprio polverone social. L’intervista a Teo Mammucari, che ha abbandonato lo studio dopo appena cinque minuti, ha trasformato X in un vero e proprio ‘campo di battaglia’ di commenti e meme. Il conduttore e showman non ha retto allo stile del programma e ha iniziato da subito a insolentire Francesca Fagnani sul suo modo di condurre l’intervista, nonostante tutti conoscano quale sia lo stile del format. Non è passato inosservato, in particolare, il commento dell’ex moglie di Mammucari, la modella brasiliana Thais Souza Wiggers, che sulle storie di Instagram ha scritto: “Tempo al tempo, prima o poi la maschera cade”. E anche il mondo dello spettacolo non è rimasto a guardare. Per la cantante Noemi – grande amica di Francesca Fagnani – la reazione del comico-conduttore è stata semplicemente “incommentabile”. Mentre il rapper Frankie hi-nrg mc ha aggiunto un pizzico di sarcasmo al dibattito social: “Mammuccari lo ha già detto che lavora e che è un professionista nel proprio lavoro? Nell’ultimo minuto intendo…”. Infatti il sempre battere l’accento su questo tasto è stato molto pesante. Come si può evincere dal vidio in calce, dove si sente pure il “vaffa” di Mammucari.

La pessima performance di Teo Mammucari ospite di Fagnani a “Belve”

Fagnani è stata la prima a stupirsi dell’insofferenza di Mammucari che alle prime domande ha iniziato la lamentazio: Perché mi dai del lei, che domande fai, questa è una stupidaggine: insomma, sminuire la padrona di casa è stato un modo di porsi pessimo. Onestamente va detto. I fan del programma non hanno apprezzato il comportamento di Mammucari. Un utente ironicamente si è chiesto: “Ma Mammucari pensava di essere a Buona Domenica?”, riferendosi al celebre programma televisivo noto per il suo tono leggero e distensivo, in netto contrasto con lo stile più diretto e talvolta provocatorio di ‘Belve’.

Teo Mammucari abbandona lo studio: “Sono tutte stro…Ma vaffa…”

Tra le reazioni, non sono mancati commenti di lode per la compostezza della conduttrice Francesca Fagnani: “Sei stata perfetta”. E ancora: “Dopo questa intervista dovrebbero dare alla Fagnani il premio Nobel della pace e per la calma”, ha twittato un altro utente. Anche la Fagnani, che non dimentica mai di salutare il suo pubblico sui social, questa volta ha scritto: “Grazie amici, stasera più che mai”. Un modo per riconoscere il supporto ricevuto per la faticosa intervista. Dopo l’ennesima insofferenza di Mammuccari, la conduttrice gli ha detto con molta semplicità: “Se non reggi, vai via pure senza problemi“. Dopo una decina di minuti il conduttore se ne è andato, dicendo in modo veramente offensivo: “Sono tutte stro…. Ma vaffa….” (video). Ha provato poi a reagire facendo un post, intitolato “quanto amo questa donna”. E allegando un video in cui faceva ascoltare alcuni vocali ricevuti dalla conduttrice, da cui si evinceva come lei lo avesse invitato al programma dopo che lui stesso si era proposto: “Teo, scusa il disturbo, ti mando un messaggio perché ci ho pensato. Siccome è un’edizione bella e tu sei giusto per ‘Belve’, vogliamo farla. Se ti va domattina ti faccio chiamare dalla produzione”. Vocali che, poi, Mammucari ha cancellato.

La marcia indietro di Mammucari: “Ho avuto paura, Fagnani ha fatto bene il suo lavoro”

Mammucari è sembrato francamente a disagio, ma incapace di calarsi in un format che pure doveva conoscere quando ha accettto di farsi intervistare. Invece la permalosaggine e la mania di contraddizione hanno avuto il sopreavvento. Tanto che, in tarda mattinata è arrivato il “pentimento”. “Francesca Fagnani è stata molto gentile e professionale, sia al telefono che nei momenti precedenti l’ingresso in studio. Ma una volta iniziato il programma, il suo cambiamento di ruolo da donna a conduttrice mi ha creato un certo disagio. Avevo paura che, nonostante l’accordo, l’argomento delicato della famiglia potesse essere sollevato. E per me quella sarebbe stata una situazione emotivamente difficile”. Così a RTL Teo Mammucari ha spiegato (ma fino a un certo punto) il suo comportamento. Se non tiene in mano le redini del gioco, Mammuccari, perde la pazienza. Come accadde con Selvaggia Lucarelli e “Ballando con le Stelle” dello scorso anno in un simarietto veramente imbarazzante – questa volta per Teo- che la giurata del dance-show del sabato sera ha infatti postato, inserendosi nella polemica a sostegno di Fagnani.

Selvaggia Lucarelli si insinua: “E’ quello che ho visto a Ballando”…

“Lei ha fatto bene il suo lavoro e io ho preso una decisione che, purtroppo, si è rivelata non adatta al contesto. Sono un artista, un presentatore, un ‘mattatore’, ma prima di tutto sono umano, con le mie fragilità. E mettere la famiglia al primo posto è una scelta che sento profondamente, indipendentemente dalle circostanze”. Nell’intervista, il conduttore si dice consapevole che “da un punto di vista professionale, avrei dovuto gestire la situazione diversamente. Ma sono prima di tutto una persona con le sue fragilità e, in quel contesto, ho sentito di dover proteggere la mia privacy e difendere la mia famiglia. Ho sbagliato a scegliere quel momento per partecipare a quel programma, ma ho cercato di fare ciò che mi sembrava giusto, nonostante le difficoltà”, spiega Mammucari, convinto che la Fagnani “non avrebbe mai affrontato quella tematica, ma la paura era troppo forte”.

Mammucari probabilmente aveva in testa sin dall’inizio di far deragliare l’intervista, ma alla fine l’imperturbabilità della Fagnani è imbattibile #belve pic.twitter.com/2jZcsPXJcf — Prossimi Congiunti (@ProssimiC) December 10, 2024

La conduttrice di Belve non si è scomposta, accettando di buon grado il paragone che l’ospite ha fatto con Selvaggia Lucarelli (“Vabbè è un complimento”) e insistendo: “Ma perché è voluto venire ospite?”. La giudice di Ballando con le stelle, invece, si è ovviamente sentita tirata in causa dalla ‘battuta’ e ha replicato a Mammucari sui social. La giurata tra le sue storie Instagram della passata stagione di Ballando con le stelle ha condiviso un video poco edificante per Mammucari: quando il conduttore era tra i concorrenti dello show di Milly Carlucci e “scalciava” rispetto ai giudizi espressi, interrompendo e prendendosi la scena. Pertanto Lucarelli commenta: “È esattamente quello che si è visto a Ballando” ha scritto l’opinionista, aggiungendo e ribadendo: “Comunque è l’anno del ‘ve l’avevo detto’“. “Mammucari è nato in un programma dove la donna era in una teca di vetro sotto la scrivania. Negli anni sembra non aver fatto pace con l’idea che le donne possano occupare spazi sopraelevati”, scrive Lucarelli su Fb..