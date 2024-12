Terremoto ai Campi Flegrei, scossa di magnitudo 3.4 nella notte con epicentro a Pozzuoli. Sciame sismico in corso

Terremoto ai Campi Flegrei, lo sciame sismico torna a farsi sentire e stavolta con una scossa di magnitudo 3.4 tra Pozzuoli e Bagnoli. Sono esattamente le 5.33 del mattino quando i sismografi dell’Osservatorio vesuviano, sede napoletana dell’Ingv, localizzano l’epicentro nel Comune di Pozzuoli (Napoli), a una profondità inferiore a 1 km. Non risultano danni a persone o cose, ma la scossa, avvertita dalla popolazione, ripiomba i cittadini della zona nel panico di uno sciame sismico in corso nell’area e che ciclicamente torna a farsi sentire.

Terremoto ai Campi Flegrei, scossa di magnitudo 3.4 avvertita tra Pozzuoli e Napoli

Sì perché come anticipato il sisma, avvenuto ad 1 km di profondità, è stato avvertito dalla popolazione fino ai quartieri occidentali di Napoli, come Bagnoli, Agnano e Fuorigrotta. Peraltro la scossa è stata preceduta da un altro sisma di magnitudo 1.9 già qualche ora prima, intorno all’ 1.59. Nonostante allarme e timori, il sindaco di Pozzuoli, Gigi Manzoni, a proposito della scossa ha comunque segnalato che «non c’è nessuno per strada, da quanto risulta dalla Polizia Municipale e dai volontari della Protezione Civile».

Il sindaco di Pozzuoli: «Il fenomeno sismico si è allentato, ma certo non fermato»

E ancora. «Sono stato a monitorare la situazione con il direttore dell’Ingv, che mi ha confermato l’ordinarietà del fenomeno», ribadisce il primo cittadino all’Adnkronos. Aggiungendo in calce alle sue prime dichiarazioni: «Il fenomeno sismico si è allentato, ma certo non fermato. Quindi c’è massima attenzione da parte nostra e delle istituzioni. Si continua a portare avanti l’attività prevista dai decreti legge. E facendo tutto quello che c’è da fare sul territorio».